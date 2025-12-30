"Политику в сторону": Руслана высказалась про громкий скандал на Евровидении

От участия в Евровидении-2026 уже отказались 5 стран.

Победительница "Евровидения-2004" Руслана отреагировала на скандальный бойкот конкурса, который объявили пять европейских стран из-за участия Израиля. В комментарии для Новини.LIVE певица отметила, что предпочтет сосредоточиться на конкурсантов и их выступлениях, а не на политике.

В 2026 году конкурс столкнется с самым масштабным бойкотом в своей истории — против участия Израиля высказались пять стран. Поскольку организаторы "Евровидения" отказались исключить государство из списка участников, Исландия, Испания, Нидерланды, Ирландия и Словения не отправят своих представителей в Австрию.

Руслана считает, что "Евровидение" должно оставаться прежде всего творческим конкурсом, а не политической ареной. Она призналась, что не имеет возможности повлиять на происходящее, поэтому старается не вовлекаться в политические процессы вокруг шоу.

"Я стараюсь это для себя отсеять. Просто отдаляю это и откладываю политику куда-то в сторону. Понимаю, что она есть, но не анализирую и не принимаю во внимание, потому что я знаю, что бессильна. Я никак не повлияю именно на эти процессы", — пояснила Руслана.

Певица подчеркнула, что ей прежде всего интересны сильные номера и музыкальные идеи артистов. Она следит за тем, кто может заявить о себе ярко и нестандартно.

"Я всегда всматривалась в музыку. Мне интересно, кто выиграет, покажет что-то против трендов или оригинальное. Интересно посмотреть, кто выйдет и скажет: "Я вот такой". Меня вот это интересует — музыкальные амбиции", — заключила победительница "Евровидения".

О персоне: Руслана Лыжичко Руслана Лыжичко или мононимно Руслана - украинская певица, музыкальный продюсер, автор-исполнитель. Народная артистка Украины (2004). Победительница музыкального конкурса Евровидение-2004.

