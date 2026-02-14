"Я плачу": украинская актриса резко похудела и раскрыла свой новый вес

Украинская актриса Анна Саливанчук тренируется 8 раз в неделю.

Анна Саливанчук сбросила 8 килограммов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Кратко:

Анна Саливанчук весит сейчас 56 кг

Актриса обратилась к своим поклонникам

Украинская актриса Анна Саливанчук сбросила 8 килограммов и раскрыла свой нынешний вес. Об этом она написала в своем Instagram.

"Ну я не могу, какая я офигенная. И кстати очень скромная. Я просто кайфую сейчас от себя, от своего тела, от того, что имею по 8 тренировок в неделю и вижу результаты! Сейчас вес у меня 56, после того, как я выровняла сахар. Вес держится уже 6 месяцев", - отметила артистка. видео дня

Вместе с тем актриса призналась, что недавно ее на целую неделю вывели из состояния легкости.

"Когда мне одиноко, когда хочется, чтобы кто-то обнял, кроме сыновей, конечно, потому что эти объятия греют меня каждый день… Конечно я человек, мне делают больно, я плачу, скучаю, но не долго, потому что хочу быть счастливой", - добавила Саливанчук.

При этом она обратилась к своим поклонникам с призывом ко Дню святого Валентина.

"Я очень хочу вам напомнить, что главное - любить себя, чудить… И даже если в этот день вы сами, то вы не сами - у вас есть вы, и вы для себя можете сделать все, чтобы быть счастливым, поверьте, я знаю. И только когда вы наедине с собой будете кайфовать, то в вашу жизнь придет любовь и чудо", - добавила она.

Анна Саливанчук - личная жизнь

Украинская актриса Анна Саливанчук была замужем за продюсером и политиком Александром Божковым с 2015 по 2023 год. В этом браке артистка родила двоих сыновей - Глеба (2015) и Никиту (2020). Отношения Божкова и Саливанчук закончились, по словам актрисы, из-за разницы во взглядах на семейную жизнь.

О персоне: Анна Саливанчук Анна Валерьевна Саливанчук – украинская актриса театра и кино, сообщает Википедия. Актриса Киевского академического драматического театра в Подоле. В 2006 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и ТВ им. И. К. Карпенко-Карого.

