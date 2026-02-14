"Виделись в машине": Елена Тополя впервые рассказала о встрече со своим шантажистом

Елена Тополя утверждает, что ее шантажист подстроил небольшую аварию, чтобы познакомиться с ней.

https://stars.glavred.info/videlis-v-mashine-elena-topolya-vpervye-rasskazala-o-vstreche-so-svoim-shantazhistom-10740770.html Ссылка скопирована

Елена Тополя впервые рассказала о встрече со своим шантажистом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Кратко:

После развода певица решила, что не будет закрываться "как женщина"

Елена Тополя с новым поклонником не ходили по заведениям

Популярная певица Елена Тополя впервые рассказала о встрече с парнем, который вскоре стал ее шантажировать провокационным видео.

В интервью Рамине Эсхакзай, 39-летняя певица утверждает, что ее шантажист подстроил небольшую аварию, чтобы познакомиться с ней.

видео дня

"Он позиционировал себя, что он совершенно из другой сферы, что он о шоу-бизнесе ничего совсем не знает… Потом были странные совпадения, что я ему не говорила, куда я буду ехать, в какие города, что я буду там делать. А он мне говорил: так, я завтра еду туда-то, а после завтра - туда-то. И я думала про себя: странно, я тоже туда еду… Постоянно пытался встретиться со мной. Мы не ходили по заведениям. Виделись в машине", - рассказала Тополя.

При этом певица также ответила на вопрос о том, чем же этот парень ее зацепил.

"Темы, которые он затрагивал в разговоре... это были темы, которые я люблю обсуждать… Он пытался мне помогать искать, как реализовать то, о чем я мечтаю, давать мне какие-то советы… Я загорелась тем… и поверила в то, что появился человек, который меня поддерживает в моих мечтах. И моменты внимания. То там были цветы, подарки. Внимание со всех сторон. И комплиментов насыпал, что я столько за всю свою жизнь не слышала… Возможно, как и любая женщина, особенно после развода, ну повелась на что-то… Я свободная… Я почувствовала, что я могу себе позволить общаться и не только общаться".

По словам Тополи, после развода она для себя решила, что не будет закрываться "как женщина".

"Я абсолютно считаю, что я красивая, полна сил, адекватная, которая может сама управлять своей жизнью", - говорит она.

Тарас и Елена Тополи -причина развода

В 2025 году знаменитые артисты Тарас и Елена Тополя объявили о решении развестись после 12 лет брака. Пара рассталась на фоне ухудшения отношений и разных взглядов на жизнь и семью. Инициатором развода выступил Тарас Тополя — именно он подал заявление. Пара продолжает вместе воспитывать троих малолетних детей.

Скандал со сливом приватного видео Елены Тополи

В ночь на 19 января медийщикам и блогерам разослали материалы, в которых содержалось видео интимного характера с участием Елены Тополи. На утро исполнительница сделала заявление. Артистка сообщила, что ее шантажировали и требовали деньги. Также певица отметила, что уже подала заявление в полицию, чтобы правоохранители наказали виновных.

Национальная полиция Украины уже задержала вероятного подозреваемого - 23-летнего киевлянина. В случае доказательства вины мужчины - ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как стало известно из Единого госреестра судебных решений, пара рассталась на фоне ухудшения совместной семейной жизни. Инициатором развода стал Тарас Тополя, он выразил желание расторгнуть свой брак с Еленой Тополей в том числе и потому, что у них были разные взгляды на жизнь и семью, а также отдельные бюджеты.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред