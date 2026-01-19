Укр
"Стыд": Елену Тополю шантажируют из-за провокационного видео якобы с любовником

Элина Чигис
19 января 2026, 12:01обновлено 19 января, 12:44
1110
Елена Тополя не собирается прятаться от ситуации.
Елена Тополя
Елена Тополя попала в новый скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Вы узнаете:

  • Елена Тополя заявила о шантаже
  • Что приписывают певице

Украинская известная певица Елена Тополя рассказала, что ее шантажируют из-за провокационного видео.

Сегодня, 19 января, в соцсетях появилась информация, что украинскую певицу шантажируют и требуют $75 тысяч, после чего появилось заявление Елены Тополи о вымогательстве.

В СМИ пишут, что с октября по январь артистка находилась в отношениях с мужчиной 2003 года рождения и он тайно снимал их встречи. После этого он начал вымогать у нее деньги.

На своей странице в соцсетях Елена заявила, что не будет стесняться или же прятаться.

"Стыд должны испытывать исключительно те, кто это сделал и кто продолжает распространять. 10 января я получила угрозы шантажа за видео интимного характера, вымогательство денег, попытки манипуляций и даже требования компромата на близких. Якобы с октября 25-го года у меня что-то там было. У меня есть все доказательства, что это ложь. Я сразу обратилась в правоохранительные органы с заявлением об уголовном правонарушении. Доказательства есть, процесс идет", - написала Тополя.

Заявление Елены Тополи
Заявление Елены Тополи / фото: скрин instagram.com, Елена Тополя

Артистка добавила, что ее тело принадлежит только ей и никто не имеет права унижать ее.

"Я не молчу, потому что в современном мире не может быть места шантажу. Кому-то очень нужно сделать меня "не свободной". Пусть мой непростой опыт будет примером для всех, кто проходит через подобное: не терпите, не пытайтесь договориться, не платите, не скрывайте, фиксируйте, заявляйте, говорите. Спасибо каждому, кто уже пишет слова поддержки. Мое достоинство незыблемо. Я все пройду. Обещаю", - добавила певица.

Елена Тополя
Елена Тополя / фото: instagram.com, Елена Тополя

Напомним, в 2025 году стало известно о разводе Елены Тополи с Тарасом Тополей, поговаривали, что певица неоднократно изменяла мужу.

Также уже есть и реакция Национальной полиции Украины.

"За нераспространение конфиденциальной информации по артистке задержанный требовал деньги. Речь идет о 23-летнем жителе Киева. Он располагал информацией, которая может скомпрометировать личность. Чтобы эта информация не попала в публичную плоскость, потребовал деньги. Продолжаются меры по установлению лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание – 12 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

Заявление Национальной полиции Украины
Заявление Национальной полиции Украины / фото: скрин t.me/UA_National_Police
Елена Тополя
Елена Тополя / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина призналась, что после второго развода решила все свое время посвятить развитию гимнастики. Дерюгина отметила, что была дважды замужем, но в обеих союзах "происходило так, что всем было супермегакомфортно, а ей становилось некомфортно".

А также известная актриса Наталья Сумская призналась, что может жить в любых условиях и даже без света. Она отметила, что раньше люди жили и в худших условиях.

О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

