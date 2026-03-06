Укр
Новая любовь Гермионы: Эмму Уотсон подловили во время поцелуя с миллиардером

Анна Подгорная
6 марта 2026, 01:13
Бойфренд Уотсон широко известен в бизнес-кругах.
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон личная жизнь - у актрисы новый роман с миллиардером / коллаж: Главред, фото: instagram.com/emmawatson, ua.depositphotos.com

  С кем встречается Эмма Уотсон
  Что известно о ее новом романе

Британская актриса и активистка Эмма Уотсон продолжает активный поиск партнера для своего "долго и счастливо". Еще летом ходили слухи, что звезда "Гарри Поттера" обручилась с аспирантом Оксфордского университета Кираном Брауном, но теперь ей приписывают новый роман.

В Сети попали фото Эммы из аэропорта в Мехико, где она обменивалась поцелуями с молодым мексиканским бизнесменом Гонсало Хевиа Байллересом, который происходит из одной их богатейших семей Мексики.

Как сообщает издание Quién, Уотсон и Байеллерес, который занимается инвестициями, в конце прошлого года ездили вместе на горнолыжный курорт в Куршевеле. Позже пару заметили во время отдыха на острове Пунто-Мита.

Новый роман Эмма Уотсон и ее представители не комментируют.

О персоне: Эмма Уотсон

Эмма Уотсон - британская актриса, модель, общественная деятельница. Мировую славу получила в детском возрасте благодаря исполнению роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере. Является послом доброй воли ООН-женщины, занимается борьбой за равенство полов. Была лицом косетического бренда Lancôme, сотрудничала с дизайнером Вивьен Вествуд и британским домом моды Burberry. Наиболее известные киноработы: фильмы о Гарри Поттере, "Балетные туфельки", "Хорошо быть тихоней", "Элитное общество", "Маленькие женщины".

