Новая любовь Гермионы: Эмму Уотсон подловили во время поцелуя с миллиардером

Британская актриса и активистка Эмма Уотсон продолжает активный поиск партнера для своего "долго и счастливо". Еще летом ходили слухи, что звезда "Гарри Поттера" обручилась с аспирантом Оксфордского университета Кираном Брауном, но теперь ей приписывают новый роман.
В Сети попали фото Эммы из аэропорта в Мехико, где она обменивалась поцелуями с молодым мексиканским бизнесменом Гонсало Хевиа Байллересом, который происходит из одной их богатейших семей Мексики.
Как сообщает издание Quién, Уотсон и Байеллерес, который занимается инвестициями, в конце прошлого года ездили вместе на горнолыжный курорт в Куршевеле. Позже пару заметили во время отдыха на острове Пунто-Мита.
Новый роман Эмма Уотсон и ее представители не комментируют.
Emma Watson Looks Like She's Dating Mexican Businessman Gonzalo Hevia Baillères https://t.co/VYT94bgCMGpic.twitter.com/WjVf4ZzNnY— TMZ (@TMZ) March 5, 2026
О персоне: Эмма Уотсон
Эмма Уотсон - британская актриса, модель, общественная деятельница. Мировую славу получила в детском возрасте благодаря исполнению роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере. Является послом доброй воли ООН-женщины, занимается борьбой за равенство полов. Была лицом косетического бренда Lancôme, сотрудничала с дизайнером Вивьен Вествуд и британским домом моды Burberry. Наиболее известные киноработы: фильмы о Гарри Поттере, "Балетные туфельки", "Хорошо быть тихоней", "Элитное общество", "Маленькие женщины".
