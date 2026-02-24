Мальчик без ума: 44-летняя Альба подтвердила роман с молодым актером

Вкратце:
- Джессика Альба развелась с мужем после 16 лет вместе
- Звезда нашла бывшему замену
В январе 2025 года подтвердились слухи о разводе американской актрисы Джессики Альбы и продюсера Кэша Уоррена. Новый год-2026 звезда встречала уже с новым бойфрендом.
В июле 2025 года Альбу впервые заподозрили в романе с актером Дэнни Рамиресом, который младше нее на 12 лет. Пару якобы засняли после совместного отдыха в Канкуне.
Теперь, когда развод между Кэшем и Джессикой официально завершен, актриса перестала скрывать роман с Дэнни. В своем блоге в Instagram она опубликовала фотоподборку, как проводила время в Майами. Среди снимков - милый кадр с Рамиресом, где он игриво прижался к возлюбленной.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что вдова Оззи Осборна задумала воскресить покойного музыканта. Таким образом Шэрон даст возможность рок-артисту выходить на сцену снова и снова даже после смерти.
Также бойфренд-гипнотизер Дженнифер Энистон показал романтические фото с актрисой. Джим Кертис поделился с поклонниками настоящей, негламурной стороной жизни со звездой.
Читайте также:
- После слухов о романе с Энистон: Педро Паскаля застукали с вероятным бойфрендом
- Уже не та Вера: 76-летняя Вонг ошеломила новым выходом в свет
- "Он разрушает страну": Роберт Де Ниро вновь резко высказался о Трампе
О персоне: Джессика Альба
Джессика Альба - американская актриса и предприниматель. Теле- и кинокарьера для Альбы началась в 13 лет. Джессика получила множество наград за свои работы, включая Teen Choice Award и Сатурн в категории "Лучшая телеактриса" и номинацию на "Золотой глобус" за работу в сериале "Темный ангел". Является соосновательницей компании потребительских товаров The Honest Company, производящей нетоксичные продукты, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред