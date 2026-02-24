Мальчик без ума: 44-летняя Альба подтвердила роман с молодым актером

Пара вместе уже больше полугода.

Джессика Альба сейчас - актриса подтвердила роман с Дэнни Рамиресом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jessicaalba

Джессика Альба развелась с мужем после 16 лет вместе

Звезда нашла бывшему замену

В январе 2025 года подтвердились слухи о разводе американской актрисы Джессики Альбы и продюсера Кэша Уоррена. Новый год-2026 звезда встречала уже с новым бойфрендом.

В июле 2025 года Альбу впервые заподозрили в романе с актером Дэнни Рамиресом, который младше нее на 12 лет. Пару якобы засняли после совместного отдыха в Канкуне.

Теперь, когда развод между Кэшем и Джессикой официально завершен, актриса перестала скрывать роман с Дэнни. В своем блоге в Instagram она опубликовала фотоподборку, как проводила время в Майами. Среди снимков - милый кадр с Рамиресом, где он игриво прижался к возлюбленной.

Джессика Альба сейчас - актриса подтвердила роман с Дэнни Рамиресом / фото: instagram.com/jessicaalba

О персоне: Джессика Альба Джессика Альба - американская актриса и предприниматель. Теле- и кинокарьера для Альбы началась в 13 лет. Джессика получила множество наград за свои работы, включая Teen Choice Award и Сатурн в категории "Лучшая телеактриса" и номинацию на "Золотой глобус" за работу в сериале "Темный ангел". Является соосновательницей компании потребительских товаров The Honest Company, производящей нетоксичные продукты, сообщает Википедия.

