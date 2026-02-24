"Показала нутро": что вытворила Настя Каменских за границей

Вы узнаете:
Украинская известная певица Настя Каменских, которая после языкового скандала в Украине перебралась жить за границу, показала свежие фото.
На своей странице в соцсетях артистка сделала публикацию, в которой показала лицо крупным планом, а также чем она занимается в США.
"Лос-Анджелес", – отметила Каменских и уточнила, что находится в районе Беверли-Хиллз.
Кстати, Настя позировала в очах бренда MiuMiu, стоимость которых - $670, а также можно заметить бриллиантовую серьгу в ее носу.
Подписчики артистки все же обратили внимание не только на ее внешность, но и на то, что она не высказалась о годовщине полномасштабной войны в Украине.
"Принц Гарри записал видео по случаю годовщины войны в Украине, а здесь… Пустота. Настя показала свое настоящее нутро";
"Сегодня 4 года, как наша страна в крови. Хоть бы одно слово! Стыд, Настя!";
"Больше не украинская певица", - написали пользователи соцсети.
Отметим, как сообщал Главред, молдавский певец и экс-тренер шоу "Голос країни" на "1+1" Дан Балан дал концерт в Кишеневе и поразил поклонников своим видом. В соцсетях появились кадры, на которых видно, что артист поменял имидж: отрастил волосы, похудел и дополнил образ очками.
А также исполнилось четыре года с начала полномасштабной войны в Украине. Жизнь украинских знаменитостей полностью изменилось после вторжения РФ в нашу страну, и они рассказали в соцсетях, как узнали страшную новость.
