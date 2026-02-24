Укр
Читать на украинском
  Stars
  3. Stars

"Показала нутро": что вытворила Настя Каменских за границей

Элина Чигис
24 февраля 2026, 21:49
Настя Каменских вышла на связь с поклонниками.
Настя Каменских
Настя Каменских попала в скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Вы узнаете:

  • Настя Каменских провела время в Лас-Вегасе
  • За что ее раскритиковали в соцсетях

Украинская известная певица Настя Каменских, которая после языкового скандала в Украине перебралась жить за границу, показала свежие фото.

На своей странице в соцсетях артистка сделала публикацию, в которой показала лицо крупным планом, а также чем она занимается в США.

видео дня

"Лос-Анджелес", – отметила Каменских и уточнила, что находится в районе Беверли-Хиллз.

Настя Каменских в США
Настя Каменских в США / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

Кстати, Настя позировала в очах бренда MiuMiu, стоимость которых - $670, а также можно заметить бриллиантовую серьгу в ее носу.

Подписчики артистки все же обратили внимание не только на ее внешность, но и на то, что она не высказалась о годовщине полномасштабной войны в Украине.

Настя Каменских
Настя Каменских / фото: instagram.com, Настя Каменских

"Принц Гарри записал видео по случаю годовщины войны в Украине, а здесь… Пустота. Настя показала свое настоящее нутро";

"Сегодня 4 года, как наша страна в крови. Хоть бы одно слово! Стыд, Настя!";

"Больше не украинская певица", - написали пользователи соцсети.

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, молдавский певец и экс-тренер шоу "Голос країни" на "1+1" Дан Балан дал концерт в Кишеневе и поразил поклонников своим видом. В соцсетях появились кадры, на которых видно, что артист поменял имидж: отрастил волосы, похудел и дополнил образ очками.

А также исполнилось четыре года с начала полномасштабной войны в Украине. Жизнь украинских знаменитостей полностью изменилось после вторжения РФ в нашу страну, и они рассказали в соцсетях, как узнали страшную новость.

О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

