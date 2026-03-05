Укр
4-летний сын Виктора Павлика оказался в больнице: "Такое осложнение имеем"

Анна Подгорная
5 марта 2026, 23:41
Катя Павлик рассказала, что произошло с малышом.
Виктор Павлик и Катя Репяхова с сыном
Виктор Павлик жена - Катя Репяхова рассказала о болезни сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова, жена Виктора Павлика, в социальных сетях сообщила, что их четырехлетнему сыну Мише понадобилась медицинская помощь. Встревоженные родители отвели мальчика в больницу.

После обследования ребенку поставили серьезный диагноз - двусторонний гнойный отит. Болезнь, по словам Кати, развилась, как осложнение после насморка. Врачи прописали Мише курс антибиотиков, а мама похвалила за смелость - на приеме у доктора он вел себя очень спокойно.

"Оказались в больнице. Двусторонний острый гнойный отит и первые антибиотики... Все началось с насморка, и вот такое осложнение имеем. Ну что за смелый мальчик?" - написала Екатерина Павлик и показала кадры с сыном.

Миша Павлик
Виктор Павлик жена - Катя Репяхова рассказала о болезни сына / фото: instagram.com/repyahovakate
Миша Павлик
Виктор Павлик жена - Катя Репяхова рассказала о болезни сына / фото: instagram.com/repyahovakate
Миша Павлик
Виктор Павлик жена - Катя Репяхова рассказала о болезни сына / фото: instagram.com/repyahovakate

Ранее Главред рассказывал, что Ольга Сумская попала в позорный скандал.

Также Наталья Могилевская потрясла признанием о Тине Кароль.

О персоне: Виктор Павлик

Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

шоу-бизнес Виктор Павлик новости шоу бизнеса Екатерина Репяхова
