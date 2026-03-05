4-летний сын Виктора Павлика оказался в больнице: "Такое осложнение имеем"

Кратко:
- Виктор Павлик с женой обратились за помощью медиков
- Простой насморк у их ребенка дал серьезное осложнение
Екатерина Репяхова, жена Виктора Павлика, в социальных сетях сообщила, что их четырехлетнему сыну Мише понадобилась медицинская помощь. Встревоженные родители отвели мальчика в больницу.
После обследования ребенку поставили серьезный диагноз - двусторонний гнойный отит. Болезнь, по словам Кати, развилась, как осложнение после насморка. Врачи прописали Мише курс антибиотиков, а мама похвалила за смелость - на приеме у доктора он вел себя очень спокойно.
"Оказались в больнице. Двусторонний острый гнойный отит и первые антибиотики... Все началось с насморка, и вот такое осложнение имеем. Ну что за смелый мальчик?" - написала Екатерина Павлик и показала кадры с сыном.
О персоне: Виктор Павлик
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
