"Такая же, как и дочь": Ольга Сумская попала в позорный скандал

Элина Чигис
4 марта 2026, 23:01
Ольга Сумская нарвалась на критику в соцсетях.
Ольга Сумская
Ольга Сумская попала в скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Кратко:

  • Ольга Сумская опубликовала новое видео
  • Что не понравилось поклонникам артистки

Украинская известная актриса Ольга Сумская попала под волну хейта из-за видео, которое сняла с домашними питомцами.

На своей странице в соцсетях Сумская опубликовала ролик, в котором дефилировала под песню Je reviens te chercher россиянина Сергея Григорьева-Апполонова. Кстати, видео она уже удалила.

видео дня

"Мы с любимками", - написала актриса.

Смотрите скандальное видео Ольги Сумской:

Ольга Сумская удивила поступком
Ольга Сумская удивила поступком / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Но поклонники не только раскритиковали Ольгу, но и припомнили ей о старшей дочери Антонине Паперной, которая живет в столице страны-оккупанта РФ Москве и молчит о войне в Украине.

"Вы хоть знаете, кто поет эту песню!? Фу, противно. Такая же, как и дочь";

"Каждый с ума сходит по-своему";

"Что это было?! Может бы в паре с Сережкой еще продефилировали?";

"Это типа мы такие украинцы, которые не грезим российскими исполнителями, которые маскируются под французов?";

"Ну, нормальная? Еще бы под Киркорова продефилировала… Или не знает, кто поет?" – написали пользователи соцсети.

Ольга Сумская
Ольга Сумская / фото: instagram.com, Ольга Сумская
Ольга Сумская
Ольга Сумская / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, певица София Ротару, которая много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, вышла на связь в соцсетях. Артистка обратилась к композитору и певцу Владимиру Ивасюку, который умер в 1979 году, в день его рождения.

А также певец Михаил Хома признался, что в его доме стало намного больше любви. В интервью телеканалу ТЕТ Михаил отметил, что в его личной жизни случились перемены.

О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

