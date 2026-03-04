"Такая же, как и дочь": Ольга Сумская попала в позорный скандал

Ольга Сумская нарвалась на критику в соцсетях.

https://stars.glavred.info/takaya-zhe-kak-i-doch-olga-sumskaya-popala-v-pozornyy-skandal-10746125.html Ссылка скопирована

Ольга Сумская попала в скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Кратко:

Ольга Сумская опубликовала новое видео

Что не понравилось поклонникам артистки

Украинская известная актриса Ольга Сумская попала под волну хейта из-за видео, которое сняла с домашними питомцами.

На своей странице в соцсетях Сумская опубликовала ролик, в котором дефилировала под песню Je reviens te chercher россиянина Сергея Григорьева-Апполонова. Кстати, видео она уже удалила.

видео дня

"Мы с любимками", - написала актриса.

Смотрите скандальное видео Ольги Сумской:

Ольга Сумская удивила поступком / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Но поклонники не только раскритиковали Ольгу, но и припомнили ей о старшей дочери Антонине Паперной, которая живет в столице страны-оккупанта РФ Москве и молчит о войне в Украине.

"Вы хоть знаете, кто поет эту песню!? Фу, противно. Такая же, как и дочь";

"Каждый с ума сходит по-своему";

"Что это было?! Может бы в паре с Сережкой еще продефилировали?";

"Это типа мы такие украинцы, которые не грезим российскими исполнителями, которые маскируются под французов?";

"Ну, нормальная? Еще бы под Киркорова продефилировала… Или не знает, кто поет?" – написали пользователи соцсети.

Ольга Сумская / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Ольга Сумская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певица София Ротару, которая много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, вышла на связь в соцсетях. Артистка обратилась к композитору и певцу Владимиру Ивасюку, который умер в 1979 году, в день его рождения.

А также певец Михаил Хома признался, что в его доме стало намного больше любви. В интервью телеканалу ТЕТ Михаил отметил, что в его личной жизни случились перемены.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред