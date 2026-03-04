"Такая же, как и дочь": Ольга Сумская попала в позорный скандал

Кратко:
- Ольга Сумская опубликовала новое видео
- Что не понравилось поклонникам артистки
Украинская известная актриса Ольга Сумская попала под волну хейта из-за видео, которое сняла с домашними питомцами.
На своей странице в соцсетях Сумская опубликовала ролик, в котором дефилировала под песню Je reviens te chercher россиянина Сергея Григорьева-Апполонова. Кстати, видео она уже удалила.
"Мы с любимками", - написала актриса.
Смотрите скандальное видео Ольги Сумской:
Но поклонники не только раскритиковали Ольгу, но и припомнили ей о старшей дочери Антонине Паперной, которая живет в столице страны-оккупанта РФ Москве и молчит о войне в Украине.
"Вы хоть знаете, кто поет эту песню!? Фу, противно. Такая же, как и дочь";
"Каждый с ума сходит по-своему";
"Что это было?! Может бы в паре с Сережкой еще продефилировали?";
"Это типа мы такие украинцы, которые не грезим российскими исполнителями, которые маскируются под французов?";
"Ну, нормальная? Еще бы под Киркорова продефилировала… Или не знает, кто поет?" – написали пользователи соцсети.
Отметим, как сообщал Главред, певица София Ротару, которая много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, вышла на связь в соцсетях. Артистка обратилась к композитору и певцу Владимиру Ивасюку, который умер в 1979 году, в день его рождения.
А также певец Михаил Хома признался, что в его доме стало намного больше любви. В интервью телеканалу ТЕТ Михаил отметил, что в его личной жизни случились перемены.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
