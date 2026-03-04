Укр
София Ротару вышла на связь с важным заявление - детали

Элина Чигис
4 марта 2026, 14:59
София Ротару не смолчала в важный день.
София Ротару
София Ротару почтила память Владимира Ивасюка / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Кратко:

  • София Ротару обратилась к Владимиру Ивасюку
  • Какое фото она показала в соцсетях

Украинская известная певица София Ротару, которая много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, вышла на связь в соцсетях.

Артистка обратилась к композитору и певцу Владимиру Ивасюку, который умер в 1979 году, в день его рождения.

видео дня

"Владимир Ивасюк. Спасибо тебе за дружбу и песни", - написала Ротару и опубликовала их общее фото.

София Ротару показала фото с Владимиром Ивасюком
София Ротару показала фото с Владимиром Ивасюком / фото: скрин instagram.com, София Ротару

Отметим, Ротару и Ивасюк начали сотрудничество в 1970-х годах, одной из первых знаковых их совместных работ стал музыкальный фильм "Червона рута". Композитор написал для певицы более 20 песен. Артистка часто говорила о том, что без песен Ивасюка ее творческий путь мог бы сложиться иначе.

София Ротару
София Ротару / фото: instagram.com, София Ротару

Позиция Софии Ротару

София Ротару не молчит о террористическом нападении РФ на Украину, иногда она реагирует в своих соцсетях на массированные обстрелы со стороны России. Поговаривали, что певица переехала в Италии, но ее родные утверждают, что она живет в своем доме под Киевом.

София Ротару
София Ротару / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, когда-то украинская певица, а сейчас предательница Ани Лорак, которая продолжает развлекать жителей страны-террориста РФ, утверждает, что счастлива в браке с испанцем Исааком Виджраку. Запроданка рассказала российским пропагандистам, что встретила мужа во время ретрита.

А также российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, ранее переехала из Израиля на Кипр. Недалеко от дома Примадонны на острове ударила иранская ракета по военной базе. Сейчас же воздушное пространство над островом закрыто.

О персоне: София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

