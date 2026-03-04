София Ротару вышла на связь с важным заявление - детали

Кратко:
- София Ротару обратилась к Владимиру Ивасюку
- Какое фото она показала в соцсетях
Украинская известная певица София Ротару, которая много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, вышла на связь в соцсетях.
Артистка обратилась к композитору и певцу Владимиру Ивасюку, который умер в 1979 году, в день его рождения.
"Владимир Ивасюк. Спасибо тебе за дружбу и песни", - написала Ротару и опубликовала их общее фото.
Отметим, Ротару и Ивасюк начали сотрудничество в 1970-х годах, одной из первых знаковых их совместных работ стал музыкальный фильм "Червона рута". Композитор написал для певицы более 20 песен. Артистка часто говорила о том, что без песен Ивасюка ее творческий путь мог бы сложиться иначе.
Позиция Софии Ротару
София Ротару не молчит о террористическом нападении РФ на Украину, иногда она реагирует в своих соцсетях на массированные обстрелы со стороны России. Поговаривали, что певица переехала в Италии, но ее родные утверждают, что она живет в своем доме под Киевом.
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
