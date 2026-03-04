"Знаю, что не прощу": Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Паперной

Вы узнаете:
- Анна Борисюк рассказала об общении с сестрой
- О чем они разговаривают
Украинская актриса и дизайнер Анна Борисюк высказалась о своей старшей сестре Антонине Паперной, которая живет и работает в столице страны-террориста РФ Москве и молчит о войне в родной стране.
Как рассказала Анна в интервью для Oboz.ua, она уже четыре года не виделась с сестрой и племянниками.
"Племянникам сейчас восемь и пять лет, и очень больно наблюдать за ними только через видео, видеть, как быстро они взрослеют. Кто для меня Тоня? Моя вторая мама. Конечно, мы и подруги, и так тоже можно сказать, но она всегда была для меня гораздо больше", – рассказала Борисюк.
Также она отметила, что с Антониной чаще разговаривает их мама – актриса Ольга Сумская.
"А мне не всегда легко делиться эмоциями на расстоянии – значительно проще вживую. Я надеюсь, что когда-то мы позволим себе поверить в большее – во встречи, в совместные моменты, в простую возможность быть вместе. Знаю, что не прощу себе, если этого не произойдет", – добавила дизайнер.
Отметим, после начала полномасштабной войны в Украине Анна не высказывалась о старшей сестре.
О персоне: Антонина Паперная
Антонина Паперная – родилась 1 июня 1990 года в Киеве в семье актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской. Уехала в страну-агрессора РФ еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 года ни разу публично не высказалась против войны и российской агрессии.
Паперная продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Яглычем и детьми в России.
