"Испытания": Ольга Сумская публично рассказала об измене Виталия Борисюка

Украинская известная актриса Ольга Сумская рассказала, как ее муж Виталий Борисюк изменил ей и как она пережила тот период.
В подкасте Рамины Эсхакзай Ольга поделилась, что, когда узнала об измене мужа, как раз забеременела дочерью Анной и это спасло их брак. Артистка подчеркнула, что, если бы не ребенок, их брак распался бы.
"За 30 лет есть такие моменты, когда происходят испытания для мужа и жены. Я не люблю об этом вспоминать, но в тот момент, когда я о чем-то узнала, я забеременела. Фактически Анечка спасла наш брак. Если бы не ребенок, возможно, все бы разрушено было", - сказала Сумская.
Знаменитость поделилась, что прощать измену очень трудно, но Виталий искренне покаялся и признал, что это было ошибкой и он любит только Ольгу.
"Если ты чувствуешь, что мужчина все же любит тебя, это была ошибка, он это признает и между вами происходит откровенный разговор, и даже второй медовый месяц, то, конечно, есть шанс, что я могу простить. Я благодарна и Виталику, и судьбе, что мы все же смогли сохранить эти отношения ради ребенка, ради нашей любви", - поделилась актриса.
Личная жизнь Ольги Сумской
Ольга Сумская во второй раз вышла замуж в 1996 году за актера Виталия Борисюка. Отношения пары начались, когда Ольга была в браке с Евгением Паперным и у них уже родилась дочь Антонина.
Смотрите видео, где Ольга Сумская рассказала о своем браке:
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
