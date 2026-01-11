"Шакалы": Бужинскую после скандала с Грицканом предали близкие люди

Екатерина Бужинская не смолчала о предательстве.

https://stars.glavred.info/shakaly-buzhinskuyu-posle-skandala-s-grickanom-predali-blizkie-lyudi-10731362.html Ссылка скопирована

Екатерина Бужинская показала доказательства / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Кратко:

Бужинская подтвердила предательство Грицкана

Кого он переманил к себе

Украинская известная певица Екатерина Бужинская после сообщения о том, что она разрывает сотрудничество с певцом Михаилом Грицканом показала доказательства его нечестной работы.

видео дня

На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото своих бывших танцовщиц балета возле бассейна и отметила, что их переманил к себе певец.

"Шакалы. Это мой экс-балет, который сейчас с Грицканом развлекается в Одессе", – написала Екатерина.

Бывшие танцовщицы Екатерины Бужинской / фото: скрин instagram.com, Екатерина Бужинская

Скандал Екатерины Бужинской и Михаила Грицкана

Екатерина Бужинская публично рассказала, что больше не будет выступать с Михаилом Грицканом и отметила, что встретилась с непорядочностью этого артиста.

"К сожалению, я столкнулась с непорядочностью. В тот момент, когда один из членов команды болеет и нуждается в поддержке, другой человек выбирает путь личной выгоды идет по головам, строит собственную славу и даже переманивает мой коллектив. Меня использовали ради своей популярности", - рассказала певица.

Екатерина Бужинская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, популярная украинская актриса Елена Светлицкая впервые прокомментировали слухи о том, что она поссорилась с кумой Наталкой Денисенко. Отметим, ранее актрисы часто показывались вместе в соцсетях и проводили время в одной компании.

А также украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу отдыхает вместе с дочерью от брака с предательницей Украины Ани Лорак - Софией - в Таиланде.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Екатерина Бужинская Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред