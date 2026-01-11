"Шакалы": Бужинскую после скандала с Грицканом предали близкие люди

Кратко:
- Бужинская подтвердила предательство Грицкана
- Кого он переманил к себе
Украинская известная певица Екатерина Бужинская после сообщения о том, что она разрывает сотрудничество с певцом Михаилом Грицканом показала доказательства его нечестной работы.
На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото своих бывших танцовщиц балета возле бассейна и отметила, что их переманил к себе певец.
"Шакалы. Это мой экс-балет, который сейчас с Грицканом развлекается в Одессе", – написала Екатерина.
Скандал Екатерины Бужинской и Михаила Грицкана
Екатерина Бужинская публично рассказала, что больше не будет выступать с Михаилом Грицканом и отметила, что встретилась с непорядочностью этого артиста.
"К сожалению, я столкнулась с непорядочностью. В тот момент, когда один из членов команды болеет и нуждается в поддержке, другой человек выбирает путь личной выгоды идет по головам, строит собственную славу и даже переманивает мой коллектив. Меня использовали ради своей популярности", - рассказала певица.
О персоне: Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.
