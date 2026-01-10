"Меня использовали": Бужинская срочно обратилась к поклонникам

Вы узнаете:
- Екатерина Бужинская обвинила в непорядочности Михаила Грицкана
- Что произошло между артистами
Известная украинская певица Екатерина Бужинская, которая уже длительное время проходит лечение глаза после травмы, обратилась к фанатам со срочным сообщением. В своем Facebook артистка заявила, что разрывает сотрудничество с Михаилом Грицканом.
По словам Бужинской, она столкнулась с непорядочностью со стороны коллеги. В то время, когда она нуждалась в отдыхе и лечении, Грицкан решил переманить к себе часть ее коллектива. Артистка почувствовала себя использованной и решила честно рассказать поклонникам о ситуации.
"Мое сотрудничество с Михаилом Грицканом завершено. К сожалению, я столкнулась с непорядочностью. В тот момент, когда один из членов команды болеет и нуждается в поддержке, другой человек выбирает путь личной выгоды, идет по головам, строит собственную славу и даже переманивает мой коллектив. Меня использовали ради своей популярности", — сообщила Екатерина.
Артистка поделилась, что в сложный момент ее оставили наедине с проблемами, в то время как творческий партнер продолжал пользоваться плодами ее труда. Несмотря на случившееся, певица поблагодарила Михаила за общий творческий путь.
"Особенно больно осознавать, когда тебя используют в собственных целях, а в сложный период просто оставляют один на один с проблемами. Мой труд, силы и искренность были вложены не ради этого.Несмотря на все, я благодарна за наши общие песни и творческие моменты. Искренне желаю вдохновения и успеха в дальнейшей работе", — подытожила Бужинская.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что российская балерина Светлана Захарова, родом из Луцка, столкнулась с серьезными проблемами в Италии. Театр "временно приостановил" перформанс путинистки из-за "международного напряжения, которое может поставить под угрозу успешное проведение спектакля".
Также известная украинская продюсерка Елена Мозговая рассказала о своих серьезных проблемах со здоровьем. В Facebook она поделилась тем, как прошел ее день. По словам Мозговой, последние сутки стали для нее настоящим калейдоскопом разных эмоций.
Вас может заинтересовать:
- "Ужас": звезда "Сватов" рассказала о новом "прилете" около ее дома
- Елену Мозговую срочно госпитализировали — что она сообщила
- P. Diddy написал письмо президенту США с просьбой о помиловании: что ответил Трамп
О персоне: Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред