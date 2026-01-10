Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Меня использовали": Бужинская срочно обратилась к поклонникам

Кристина Трохимчук
10 января 2026, 10:19
64
Певица Екатерина Бужинская рассказала про непорядочность известного певца.
Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская - отношения с Михаилом Грицканом / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Екатерина Бужинская

Вы узнаете:

  • Екатерина Бужинская обвинила в непорядочности Михаила Грицкана
  • Что произошло между артистами

Известная украинская певица Екатерина Бужинская, которая уже длительное время проходит лечение глаза после травмы, обратилась к фанатам со срочным сообщением. В своем Facebook артистка заявила, что разрывает сотрудничество с Михаилом Грицканом.

По словам Бужинской, она столкнулась с непорядочностью со стороны коллеги. В то время, когда она нуждалась в отдыхе и лечении, Грицкан решил переманить к себе часть ее коллектива. Артистка почувствовала себя использованной и решила честно рассказать поклонникам о ситуации.

видео дня
Екатерина Бужинская с Михаилом Грицканом
Екатерина Бужинская с Михаилом Грицканом / фото: facebook.com, Екатерина Бужинская

"Мое сотрудничество с Михаилом Грицканом завершено. К сожалению, я столкнулась с непорядочностью. В тот момент, когда один из членов команды болеет и нуждается в поддержке, другой человек выбирает путь личной выгоды, идет по головам, строит собственную славу и даже переманивает мой коллектив. Меня использовали ради своей популярности", — сообщила Екатерина.

Артистка поделилась, что в сложный момент ее оставили наедине с проблемами, в то время как творческий партнер продолжал пользоваться плодами ее труда. Несмотря на случившееся, певица поблагодарила Михаила за общий творческий путь.

Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская в больнице / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

"Особенно больно осознавать, когда тебя используют в собственных целях, а в сложный период просто оставляют один на один с проблемами. Мой труд, силы и искренность были вложены не ради этого.Несмотря на все, я благодарна за наши общие песни и творческие моменты. Искренне желаю вдохновения и успеха в дальнейшей работе", — подытожила Бужинская.

Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что российская балерина Светлана Захарова, родом из Луцка, столкнулась с серьезными проблемами в Италии. Театр "временно приостановил" перформанс путинистки из-за "международного напряжения, которое может поставить под угрозу успешное проведение спектакля".

Также известная украинская продюсерка Елена Мозговая рассказала о своих серьезных проблемах со здоровьем. В Facebook она поделилась тем, как прошел ее день. По словам Мозговой, последние сутки стали для нее настоящим калейдоскопом разных эмоций.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Екатерина Бужинская новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия ударила по энергетике: где в Украине до сих пор остаются перебои со светом

Россия ударила по энергетике: где в Украине до сих пор остаются перебои со светом

11:55Война
Препятствие для мира: СМИ узнали о серьезном недовольствеТрампа Путиным

Препятствие для мира: СМИ узнали о серьезном недовольствеТрампа Путиным

11:23Война
Трамп и Зеленский в Давосе подпишут соглашение на $800 млрд - The Telegraph

Трамп и Зеленский в Давосе подпишут соглашение на $800 млрд - The Telegraph

10:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 10 января: Козлам - потери, Обезьянам - штрафы

Китайский гороскоп на сегодня 10 января: Козлам - потери, Обезьянам - штрафы

Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади: им теперь уготован только успех

Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади: им теперь уготован только успех

Украинцев предупреждают о подорожании ранее доступного белкового продукта

Украинцев предупреждают о подорожании ранее доступного белкового продукта

Жило с именем палача 55 лет: какой город Украины назывался в честь друга Сталина

Жило с именем палача 55 лет: какой город Украины назывался в честь друга Сталина

Удар "Орешником" по Львовской области - в Reuters назвали цель и последствия атаки

Удар "Орешником" по Львовской области - в Reuters назвали цель и последствия атаки

Последние новости

11:55

Россия ударила по энергетике: где в Украине до сих пор остаются перебои со светом

11:39

K-pop может впервые победить на премии "Грэмми"Видео

11:25

Китайский гороскоп на завтра 11 января: Змеям - гнев, Лошадям - обиды

11:23

Препятствие для мира: СМИ узнали о серьезном недовольствеТрампа Путиным

11:17

Светлана Билоножко показалась на могиле мужа: "Два года прошло"

"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап
10:52

Почему хлорофитум чахнет зимой: тревожные сигналы, которые нельзя игнорироватьВидео

10:50

Гороскоп Таро на завтра 11 января: Водолею - действия, Тельцам - верное решение

10:30

Трамп и Зеленский в Давосе подпишут соглашение на $800 млрд - The Telegraph

10:27

Взлетят ли доллар и евро до 45 и 55 гривен: эксперт озвучила прогноз

Реклама
10:19

"Меня использовали": Бужинская срочно обратилась к поклонникам

09:43

Алина Гросу беременна первенцем: фото и видеоВидео

09:42

Почему 11 января нужно избегать использования острых предметов: какой праздник

09:21

Россия атаковала Украину роем дронов: есть возгорания, разрушения и пострадавшиеФото

08:54

Утрата Ирана станет для России катастрофоймнение

08:50

Британские миротворцы в Украине: сколько Лондон потратит на развертывание войск

08:43

Просрочено, но не опасно: какие продукты можно есть после истечения срока годности

08:26

"Мы решим это": Трамп ответил, проведет ли спецоперацию по захвату Путина

07:47

Вспыхнул пожар и власти готовят эвакуацию: Россию мощно атаковали дроны

06:55

Фортуна наконец им улыбнулась: у каких знаков зодиака финансы скоро пойдут вверх

06:28

Почему россияне побоялись бить Орешниковым по Киеву?мнение

Реклама
06:24

Гороскоп на январь-февраль 2026: для кого год начнётся с мощного поворота судьбыВидео

06:00

Любимой балерине Путина родом из Луцка устроили проблемы в Италии — детали

05:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке отца с сыном за 19 секунд

05:23

Как избавиться от запаха чеснока на руках: лайфхак, который поможет моментально

04:43

Гороскоп на завтра 11 января: Тельцам – радость, Рыбам – болезненная ссора

04:00

Немалый штраф и год без прав: за какие лекарства в Украине наказывают водителейВидео

03:30

Астрономы обнаружили астероид рекордных размеров: есть ли опасность для Земли

02:58

"Сніговий" или "сніжний" - как правильно: ошибка, которую делают почти все

02:30

Видели все, но объяснение знают единицы: почему кот открывает рот, когда нюхаетВидео

01:43

Пыль исчезает как по волшебству: один приём — и дом сияет неделямиВидео

00:50

Новый прогноз по доллару: ждать ли резкого валютного скачка и когда

09 января, пятница
23:30

В Киеве гремят взрывы: РФ массированно атакует ударными дронами

23:06

Когда РФ может нанести новый удар Орешником: названы вероятные сроки

23:06

"Технически он уже не наш": эксперт сказал, удастся ли ВСУ удержать Покровск

22:53

"До конца месяца": Зеленский раскрыл два варианта соглашения с РФ по территориям

22:18

Забывать нельзя: что нужно сделать с колесами авто после 160 км пробега

22:04

"Пятиэтажка станет холодильником": названы сроки промерзания домов без тепла

21:39

Сын Бекхэмов поставил дикое условие своим родителям: что происходит

21:10

Не только красивые, но и уникальные: какие фамилии имеют особые украинские корни

20:46

P. Diddy написал письмо президенту США с просьбой о помиловании: что ответил Трамп

Реклама
20:36

Более 13 часов без света: появились новые графики отключений для Запорожья на 10 января

20:20

Россия хочет "выключить" города: Зеленский заявил о новых вызовах для мираВидео

20:18

Свет будут отключать весь день: график отключений для Черкасс и области на 10 января

20:12

Водителей призвали положить лимон на авто - неожиданный, но рабочий лайфхак

20:02

Тысячи домов без отопления: названы сроки восстановления подачи тепла в Киеве

19:51

Люди, родившиеся в эти месяцы, отличаются уникальной внимательностью - кто они

19:33

Киркоров рассказал о самоубийстве: почему он решил уйти

19:29

Шмыгаль и Федоров уходят с должностей, состав Ставки изменили - что известно

19:19

Каникулы продлят не везде: как будет проходить обучение в школах Тернополя

19:08

"Атака на Данию или захват Гренландии": раскрыт вероятный сценарий Трампа

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять