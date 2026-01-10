"Меня использовали": Бужинская срочно обратилась к поклонникам

Певица Екатерина Бужинская рассказала про непорядочность известного певца.

Екатерина Бужинская - отношения с Михаилом Грицканом / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская обвинила в непорядочности Михаила Грицкана

Что произошло между артистами

Известная украинская певица Екатерина Бужинская, которая уже длительное время проходит лечение глаза после травмы, обратилась к фанатам со срочным сообщением. В своем Facebook артистка заявила, что разрывает сотрудничество с Михаилом Грицканом.

По словам Бужинской, она столкнулась с непорядочностью со стороны коллеги. В то время, когда она нуждалась в отдыхе и лечении, Грицкан решил переманить к себе часть ее коллектива. Артистка почувствовала себя использованной и решила честно рассказать поклонникам о ситуации.

Екатерина Бужинская с Михаилом Грицканом / фото: facebook.com, Екатерина Бужинская

"Мое сотрудничество с Михаилом Грицканом завершено. К сожалению, я столкнулась с непорядочностью. В тот момент, когда один из членов команды болеет и нуждается в поддержке, другой человек выбирает путь личной выгоды, идет по головам, строит собственную славу и даже переманивает мой коллектив. Меня использовали ради своей популярности", — сообщила Екатерина.

Артистка поделилась, что в сложный момент ее оставили наедине с проблемами, в то время как творческий партнер продолжал пользоваться плодами ее труда. Несмотря на случившееся, певица поблагодарила Михаила за общий творческий путь.

Екатерина Бужинская в больнице / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

"Особенно больно осознавать, когда тебя используют в собственных целях, а в сложный период просто оставляют один на один с проблемами. Мой труд, силы и искренность были вложены не ради этого.Несмотря на все, я благодарна за наши общие песни и творческие моменты. Искренне желаю вдохновения и успеха в дальнейшей работе", — подытожила Бужинская.

Екатерина Бужинская / инфографика: Главред

О персоне: Екатерина Бужинская Екатерина Бужинская – украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре в 1998 году, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

