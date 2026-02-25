Звезда фильма "Джанго освобожденный" совершил самоубийство

Через месяц Дэвиду Кэррадайну могло исполниться 72 года.

Роберт Кэррадайн умер - что случилось с актером / коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Роберт Кэррадайн умер после двух десятилетий борьбы с психическим расстройством

Близкие почтили память артиста

Американский кино- и телеактер, известный по фильмам "Месть полудурков", "Большая красная единица" и "Джанго освобожденный", Роберт Кэррадайн добровольно ушел из жизни 23 февраля 2026 года. Смерть в результате суицида подтвердила его семья изданию Deadline в официальном заявлении.

Причиной самоубийства 71-летнего Кэррадайна его близкие называют биполярное расстройство, которым страдал Роберт последние 20 лет. "С глубокой скорбью сообщаем, что наш любимый отец, дедушка, дядя и брат Роберт Кэррадайн скончался. В этом мире, который может казаться таким мрачным, Бобби всегда был источником света для всех, кто его окружал. Мы опечалены потерей этой прекрасной души и хотим отметить доблестную борьбу Бобби с биполярным расстройством, которая длилась почти два десятилетия. Мы надеемся, что его путь прольет свет и поможет бороться со стигмой, связанной с психическими заболеваниями. В это время мы просим уважать наше право на уединение, чтобы пережить эту непостижимую утрату. Благодарим вас за понимание и сочувствие", - гласит сообщение от семьи Кэррадайн.

Кит Кэррадайн, актер и старший брат покойного, добавил: "Мы хотим, чтобы люди знали об этом, и в этом нет ничего постыдного. Это болезнь, которая взяла над ним верх, и я хочу почтить его память за его борьбу с ней и отдать дань уважения его прекрасной душе. Он был необыкновенно одаренным человеком, и мы будем скучать по нему каждый день. Нас утешает то, каким веселым он мог быть, каким мудрым, терпимым и толерантным. Таким был мой младший брат".

Роберт Кэррадайн (24 марта 1954 - 23 февраля 2026) / фото: instagram.com/therobertcarradine

О персоне: Роберт Кэррадайн Роберт Кэррадайн - американский актер. Член актерской семьи Кэррадайн. Впервые появился на телеэкране в таких вестернах, как "Бонанза" и сериале своего брата Дэвида "Кунг-фу". Кэррадайн также хорошо запомнился зрителям по ролям ботаника Льюиса Сколника в фильмах "Месть полудурков" и Сэма Макгуайра в сериале Disney Channel "Лиззи Макгуайр", сообщает Википедия.

