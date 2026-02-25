Решение принято: Руслана Лыжичко уезжает в Германию, причина

Руслана Лыжичко уже отреагировала на участие в немецком Нацотборе.

Руслана Лыжичко отправится в Германию / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Руслана Лыжичко

Руслана Лыжичко стала членом жюри немецкого Нацотбора

Как она отнеслась к такому предложению

Украинская известная певица и победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко вошла в состав жюри немецкого национального отбора Eurovision Song Contest.

Как сообщает официальный сайт конкурса, в Германии отбор пройдет в два этапа: сначала 28 февраля 20 экспертов из 20 стран-участниц определят трех финалистов, а на втором этапе зрители выберут победителя, который отправится на Евровидение в Вену.

Руслана будет оценивать не только вокальные данные участников, но и постановку номеров.

Жюри немецкого Нацотбора / фото: скрин eurovision.de/

Певица отметила, что чувствует большую ответственность и у нее будет возможность напомнить странам Европы об украинской музыке.

Руслана Лыжичко / фото: instagram.com, Руслана Лыжичко

"Германия всегда была очень благосклонна к моему творчеству. Для меня важно не просто выбрать песню, а помочь найти артиста, который сможет зажечь сердца европейцев так же, как мы это сделали в 2004 году", – подчеркнула знаменитость.

Руслана Лыжичко / инфографика: Главред

О персоне: Руслана Лыжичко Руслана Лыжичко или мононимно Руслана - украинская певица, музыкальный продюсер, автор-исполнитель. Народная артистка Украины (2004). Победительница музыкального конкурса Евровидение-2004.

