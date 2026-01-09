Елену Мозговую срочно госпитализировали — что она сообщила

Вы узнаете:
- Елена Мозговая попала в больницу
- Что с ней произошло
Известная украинская продюсерка Елена Мозговая рассказала о своих серьезных проблемах со здоровьем. В Facebook она поделилась тем, как прошел ее день.
По словам Мозговой, последние сутки стали для нее настоящим калейдоскопом разных эмоций. Сначала она с дочкой посетила спектакль, позже пережила обстрел террористической армии РФ, а после этого ей пришлось собираться в больницу.
"Какая интересная у нас жизнь… еще вчера ходили на прекрасный спектакль, ночью думали: "Хоть бы выжить", потом немного поспали, а утром Соля села рисовать, а я собираюсь в больницу", — написала Елена.
Продюсерка рассказала, что врачи нашли у нее проблемы со здоровьем. Елена не раскрыла точный диагноз, однако в его серьезности нельзя сомневаться. Врач предупредила ее, что игнорирование проблемы может привести к тяжелым последствиям.
"Врач сказала, что как ни приеду на неделю в стационар, вскоре привезут в скорой в критическом состоянии… И все равно жизнь прекрасна, несмотря на весь этот водевиль вокруг", — оптимистично заключила Мозговая.
Последние новости шоу-бизнеса
