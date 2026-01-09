Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Елену Мозговую срочно госпитализировали — что она сообщила

Кристина Трохимчук
9 января 2026, 17:03обновлено 9 января, 17:39
75
Продюсерка попала в стационар.
Елена Мозговая болезнь
Елена Мозговая болезнь / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Елена Мозговая

Вы узнаете:

  • Елена Мозговая попала в больницу
  • Что с ней произошло

Известная украинская продюсерка Елена Мозговая рассказала о своих серьезных проблемах со здоровьем. В Facebook она поделилась тем, как прошел ее день.

По словам Мозговой, последние сутки стали для нее настоящим калейдоскопом разных эмоций. Сначала она с дочкой посетила спектакль, позже пережила обстрел террористической армии РФ, а после этого ей пришлось собираться в больницу.

видео дня
Елена Мозговая с дочкой
Елена Мозговая с дочкой / фото: facebook.com, Елена Мозговая

"Какая интересная у нас жизнь… еще вчера ходили на прекрасный спектакль, ночью думали: "Хоть бы выжить", потом немного поспали, а утром Соля села рисовать, а я собираюсь в больницу", — написала Елена.

Продюсерка рассказала, что врачи нашли у нее проблемы со здоровьем. Елена не раскрыла точный диагноз, однако в его серьезности нельзя сомневаться. Врач предупредила ее, что игнорирование проблемы может привести к тяжелым последствиям.

Елена Мозговая
Елена Мозговая в больнице / фото: instagram.com, Елена Мозговая

"Врач сказала, что как ни приеду на неделю в стационар, вскоре привезут в скорой в критическом состоянии… И все равно жизнь прекрасна, несмотря на весь этот водевиль вокруг", — оптимистично заключила Мозговая.

Елена Мозговая
Елена Мозговая / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что победительница романтического реалити "Холостяк" Надин Головчук раскрыла все подробности расставания с актером Тарасом Цимбалюком. Девушка заявила в интервью, что Цимбалюк соврал о некоторых обстоятельствах их отношений.

Также 10-летняя певица София Нерсесян поделилась фото последствий российского удара и эмоционально отреагировала на произошедшее. На снимке видно, что в доме выбило окна, а пол усыпан осколками стекла. Нерсесян призналась, что очень испугалась.

Вас может заинтересовать:

О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Елена Мозговая новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар безумно подскочил и побил новый рекорд: курс валют на 12 января

Доллар безумно подскочил и побил новый рекорд: курс валют на 12 января

17:09Экономика
Свет будут отключать всем: в Укрэнерго рассказали о графиках на 10 января

Свет будут отключать всем: в Укрэнерго рассказали о графиках на 10 января

17:08Энергетика
Франция рассмотрит выход из НАТО - что стало причиной

Франция рассмотрит выход из НАТО - что стало причиной

17:05Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денег

Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денег

Скоро будет обстрел: мониторы назвали регионы, которые будут в опасности

Скоро будет обстрел: мониторы назвали регионы, которые будут в опасности

Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверить

Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверить

Последние новости

17:55

Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади: им теперь уготован только успех

17:30

О границах 2022 года речь не идет: мрачный сценарий окончания войны в Украине

17:22

Пик подорожания близок: цена на один фрукт ударит по кошелькам украинцев

17:09

Доллар безумно подскочил и побил новый рекорд: курс валют на 12 января

17:08

Свет будут отключать всем: в Укрэнерго рассказали о графиках на 10 января

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 годуПутин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году
17:05

Франция рассмотрит выход из НАТО - что стало причиной

17:03

Елену Мозговую срочно госпитализировали — что она сообщила

16:45

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке кролика за 85 секунд

16:41

Быстрая пицца без теста: рецепт шикарного блюда за 10 минут

Реклама
16:32

Дневник как повод для конфликта: обязательно ли его вести

16:32

"Орешником по Ленину": раскрыты первые последствия атаки по Львову и настоящая цель удараФотоВидео

16:31

Останется ли скандальный легионер Динамо: в Румынии сделали неожиданное заявление

16:25

Отключения света станут более длительными: нардеп предупредил украинцев

15:55

"Ужас": звезда "Сватов" рассказала о новом "прилете" около ее дома

15:54

Украинская школа без учителей: почему система теряет кадры

15:52

Жило с именем палача 55 лет: какой город Украины назывался в честь друга Сталина

15:50

"Все мы любили бывших": Головчук раскрыла, ради кого ее бросил Цимбалюк

15:41

Сильные морозы накроют Ровенскую область: названы даты резкого похолодания

15:40

Снег и резкое похолодание уже на пороге: как изменится погода в Днепре на выходных

15:37

США задержали пятый нефтяной танкер "теневого флота" РФ - WSJ

Реклама
15:34

Победительница "Холостяка" Головчук заявила об изнасилованииВидео

15:09

В Полтаве больницы, школы и дома могут остаться без воды и тепла: какова причина

14:46

Как согреться в квартире без отопления: где взять тепло в условиях блэкаутаВидео

14:43

Что крадет тепло в доме: простой шаг, который повышает эффективность обогрева

14:36

В Киеве сливают воду из труб после атаки: ситуация сложная

14:23

"Орешник" сжег книги Ленина: "Флэш" высмеял удар супероружием РФ по ЛьвовщинеФото

14:17

Образование за рубежом в 2026 году: как подготовиться и не упустить шанс

14:17

Китайский гороскоп на завтра 10 января: Козлам - потери, Обезьянам - штрафы

14:05

Психологи раскрыли 7 ключевых фраз, которые мгновенно разоблачат лжеца

13:48

Украинцев предупреждают о подорожании ранее доступного белкового продукта

13:43

"Сюрпризы будут там, где РФ не ожидает": Ступак раскрыл план спецслужб на 2026 год

13:39

Почему 10 января нельзя выносить мусор из дома: какой церковный праздник

13:24

Гений и диктатура: как Сталин сломал судьбу Александра Довженко

13:09

"Прилет в дом": 10-летняя участница "Детского Евровидения" пережила удар РФВидео

12:59

Дистанционка или каникулы: в каких областях ученики останутся дома из-за погоды

12:43

Повреждено много домов, нет тепла и света: Зеленский - о последствиях атакиВидео

12:40

Гороскоп на завтра 10 января: Девам - трудности, Стрельцам - приятная встреча

12:34

Что сажать в январе 2026: список овощей для раннего и богатого урожая

12:30

Листья теряют цвет и вянут: эксперт назвал главную причину "зимнего спада"Видео

12:25

Мишина жестко поставила точку в ссоре с Денисенко из-за Фединчика — что случилось

Реклама
12:17

Жителей Киева призывают уезжать из города: мэр объяснил, на сколько и почему

11:55

Удар "Орешником" по Львовщине: в Воздушных силах раскрыли циничную тактику РФ

11:54

"Меня догнало": Каменских из больницы раскрыла причины своей госпитализации

11:20

Кейт Миддлтон в больнице сделала заявление о своей болезни — деталиВидео

11:12

Более 25 лет спасал жизни людей: в Киеве россияне убили медика Сергея Смоляка

11:11

Гороскоп Таро на завтра 10 января: Овнам — рост, Скорпионам — справедливость

11:07

Кремль послал месседж Западу: что стоит за ударом "Орешником" по Львову

11:00

Подземные лабиринты и великаны на кладбище: история загадочной деревни в Украине

10:44

"Я твердо убежден": Трамп примет участие в будущей обороне Украины

10:44

Удар "Орешником" по Львову: Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять