Елену Мозговую срочно госпитализировали — что она сообщила

Продюсерка попала в стационар.

https://stars.glavred.info/elenu-mozgovuyu-srochno-gospitalizirovali-chto-ona-soobshchila-10730876.html Ссылка скопирована

Елена Мозговая болезнь / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Елена Мозговая

Вы узнаете:

Елена Мозговая попала в больницу

Что с ней произошло

Известная украинская продюсерка Елена Мозговая рассказала о своих серьезных проблемах со здоровьем. В Facebook она поделилась тем, как прошел ее день.

По словам Мозговой, последние сутки стали для нее настоящим калейдоскопом разных эмоций. Сначала она с дочкой посетила спектакль, позже пережила обстрел террористической армии РФ, а после этого ей пришлось собираться в больницу.

видео дня

Елена Мозговая с дочкой / фото: facebook.com, Елена Мозговая

"Какая интересная у нас жизнь… еще вчера ходили на прекрасный спектакль, ночью думали: "Хоть бы выжить", потом немного поспали, а утром Соля села рисовать, а я собираюсь в больницу", — написала Елена.

Продюсерка рассказала, что врачи нашли у нее проблемы со здоровьем. Елена не раскрыла точный диагноз, однако в его серьезности нельзя сомневаться. Врач предупредила ее, что игнорирование проблемы может привести к тяжелым последствиям.

Елена Мозговая в больнице / фото: instagram.com, Елена Мозговая

"Врач сказала, что как ни приеду на неделю в стационар, вскоре привезут в скорой в критическом состоянии… И все равно жизнь прекрасна, несмотря на весь этот водевиль вокруг", — оптимистично заключила Мозговая.

Елена Мозговая / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что победительница романтического реалити "Холостяк" Надин Головчук раскрыла все подробности расставания с актером Тарасом Цимбалюком. Девушка заявила в интервью, что Цимбалюк соврал о некоторых обстоятельствах их отношений.

Также 10-летняя певица София Нерсесян поделилась фото последствий российского удара и эмоционально отреагировала на произошедшее. На снимке видно, что в доме выбило окна, а пол усыпан осколками стекла. Нерсесян призналась, что очень испугалась.

Вас может заинтересовать:

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред