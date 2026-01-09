"Прилет в дом": 10-летняя участница "Детского Евровидения" пережила удар РФ

Вы узнаете:
- РФ разрушила дом Софии Нерсесян
- В каком состоянии представительница Украины на "Детском Евровидении"
Участница "Детского Евровидения-2025" от Украины София Нерсесян, которая заняла 2 место на конкурсе, рассказала об очередном преступлении террористической армии РФ. В Instagram девочка сообщила, что ее дом был разрушен, и показала последствия прилета.
10-летняя певица поделилась фото последствий российского удара и эмоционально отреагировала на произошедшее. На снимке видно, что в доме выбило окна, а пол усыпан осколками стекла. Нерсесян призналась, что очень испугалась.
"Ненавижу вас, Россия. Самая страшная ночь в моей жизни", — написала София.
Событие прокомментировал известный украинский ведущий и блогер Слава Демин. Он сообщил, что прилет произошел в доме, где живет представительница Украины. К счастью, все остались живы.
"Прилет в дом представительницы Украины на Детском Евровидении Софии Нерсесян. В семье трое детей. Слава Богу, что все живы", — сообщил Демин.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что актриса Ксения Мишина решила закончить громкую ссору с Наталкой Денисенко. Ранее между ними произошел публичный конфликт из-за высказываний актрисы о своем бывшем муже Андрее Фединчике.
Также Кейт Миддлтон сделала неожиданное признание о своей болезни во время посещения больницы Чаринг-Кросс в Лондоне. Во время разговора с добровольцем, который помогает людям во время химиотерапии, принцесса Уэльская вспомнила о том, как сама находилась в роли пациента.
Вас может заинтересовать:
- "Думала, будет другим": Каменских попала в больницу на пятый день голодовки
- От Дженнифер к Дженнифер и обратно: бывшая Бена Аффлека озвучила правду о разводе
- Кейт Миддлтон в больнице сделала заявление о своей болезни — детали
Детское Евровидение
Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред