"Прилет в дом": 10-летняя участница "Детского Евровидения" пережила удар РФ

Кристина Трохимчук
9 января 2026, 13:09
48
Дом Софии Нерсесян пострадал от атаки РФ.
София Нерсесян - атака на Украину 9 января
София Нерсесян - атака на Украину 9 января / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Нерсесян

Вы узнаете:

  • РФ разрушила дом Софии Нерсесян
  • В каком состоянии представительница Украины на "Детском Евровидении"

Участница "Детского Евровидения-2025" от Украины София Нерсесян, которая заняла 2 место на конкурсе, рассказала об очередном преступлении террористической армии РФ. В Instagram девочка сообщила, что ее дом был разрушен, и показала последствия прилета.

10-летняя певица поделилась фото последствий российского удара и эмоционально отреагировала на произошедшее. На снимке видно, что в доме выбило окна, а пол усыпан осколками стекла. Нерсесян призналась, что очень испугалась.

видео дня

"Ненавижу вас, Россия. Самая страшная ночь в моей жизни", — написала София.

Дом Софии Нерсесян - последствия атаки РФ
Дом Софии Нерсесян - последствия атаки РФ / фото: instagram.com, София Нерсесян

Событие прокомментировал известный украинский ведущий и блогер Слава Демин. Он сообщил, что прилет произошел в доме, где живет представительница Украины. К счастью, все остались живы.

"Прилет в дом представительницы Украины на Детском Евровидении Софии Нерсесян. В семье трое детей. Слава Богу, что все живы", — сообщил Демин.

Слава Демин про Софию Нерсесян
Слава Демин про Софию Нерсесян / скрин из Telegram

Ранее Главред сообщал, что актриса Ксения Мишина решила закончить громкую ссору с Наталкой Денисенко. Ранее между ними произошел публичный конфликт из-за высказываний актрисы о своем бывшем муже Андрее Фединчике.

Также Кейт Миддлтон сделала неожиданное признание о своей болезни во время посещения больницы Чаринг-Кросс в Лондоне. Во время разговора с добровольцем, который помогает людям во время химиотерапии, принцесса Уэльская вспомнила о том, как сама находилась в роли пациента.

Вас может заинтересовать:

Детское Евровидение

Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.

