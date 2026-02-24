Уже не та Вера: 76-летняя Вонг ошеломила новым выходом в свет

От привычного образа Веры Вонг практически ничего не осталось.

Вера Вонг сейчас - как выглядит дизайнер в новом образе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вера Вонг посетила кинопремию BAFTA

Ее едва узнали на красной дорожке

Даже в свои элегантные 76 лет американский дизайнер Вера Вонг не утратила тягу к экспериментам. Правда, раньше они касались ее фэшн-видения, а теперь - и ее самой.

На красную дорожку премии BAFTA-2026 в Лондоне модельер вышла в белоснежном платье собственного бренда и черном болеро. Вонг едва узнали по знакомому силуэту, ведь теперь она - платиновая блондинка. Новым образом она похвасталась в своем блоге в Instagram.

Это - едва ли не первая кардинальная перемена в цвете волос Веры. По крайней мере за время, что она блистает на модных показах и светских мероприятиях. Раньше модельер экспериментировала лишь с длиной идеально прямых темно-каштановых волос.

О персоне: Вера Вонг Вера Вонг - американский модельер и бывшая фигуристка. Получила известность благодаря уникальным дизайнам свадебных платьев. Наряды от Веры Вонг очень популярны среди мировых знаменитостей.

