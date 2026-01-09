Кейт Миддлтон в больнице сделала заявление о своей болезни — детали

Принцесса Уэльская поделилась пережитым с волонтерами.

Кейт Миддлтон посетила больницу

Что она рассказала о своей болезни

Жена наследника британского престола Кейт Миддлтон сделала неожиданное признание о своей болезни во время посещения больницы Чаринг-Кросс в Лондоне. Как сообщает HELLO, она посетила медицинское учреждение вместе с принцем Уильямом и поделилась опытом семьи в преодолении рака.

Кейт встретилась с пациентами, медицинским персоналом и волонтерами больницы. Во время разговора с добровольцем, который помогает людям во время химиотерапии, принцесса Уэльская вспомнила о том, как сама находилась в роли пациента. Жене будущего монарха диагностировали рак весной 2024 года, и она проходила химиотерапию, чтобы победить болезнь.

Волонтер рассказал монаршим особам, что пациентам больницы приходится часами находиться на больничных койках и терпеливо переносить процедуры химиотерапии. Кейт отреагировала на его слова лаконично — она подчеркнула, что их семья знакома с этим как никто.

"Я знаю, мы знаем", — ответила принцесса, взяв мужа за руку.

Принц Уильям также поддержал жену. Он рассказал, что их семья имеет разный опыт, связанный с медициной. Муж Кейт Миддлтон служил пилотом спасательной и санитарной авиации.

"Мы оба имеем разный опыт взаимодействия с медицинскими учреждениями. Я работаю с воздушной скорой помощью, а Кэтрин недавно прошла через испытание здоровьем", — заявил принц Уэльский.

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

