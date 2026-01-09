Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Кейт Миддлтон в больнице сделала заявление о своей болезни — детали

Кристина Трохимчук
9 января 2026, 11:20
93
Принцесса Уэльская поделилась пережитым с волонтерами.
Кейт Миддлтон - болезнь
Кейт Миддлтон - болезнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кейт Миддтон

Вы узнаете:

  • Кейт Миддлтон посетила больницу
  • Что она рассказала о своей болезни

Жена наследника британского престола Кейт Миддлтон сделала неожиданное признание о своей болезни во время посещения больницы Чаринг-Кросс в Лондоне. Как сообщает HELLO, она посетила медицинское учреждение вместе с принцем Уильямом и поделилась опытом семьи в преодолении рака.

Кейт встретилась с пациентами, медицинским персоналом и волонтерами больницы. Во время разговора с добровольцем, который помогает людям во время химиотерапии, принцесса Уэльская вспомнила о том, как сама находилась в роли пациента. Жене будущего монарха диагностировали рак весной 2024 года, и она проходила химиотерапию, чтобы победить болезнь.

видео дня
Принц Уильям и Кейт Миддлтон в больнице
Принц Уильям и Кейт Миддлтон в больнице / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Волонтер рассказал монаршим особам, что пациентам больницы приходится часами находиться на больничных койках и терпеливо переносить процедуры химиотерапии. Кейт отреагировала на его слова лаконично — она подчеркнула, что их семья знакома с этим как никто.

"Я знаю, мы знаем", — ответила принцесса, взяв мужа за руку.

Кейт Миддлтон - диагноз
Кейт Миддлтон - диагноз / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Принц Уильям также поддержал жену. Он рассказал, что их семья имеет разный опыт, связанный с медициной. Муж Кейт Миддлтон служил пилотом спасательной и санитарной авиации.

"Мы оба имеем разный опыт взаимодействия с медицинскими учреждениями. Я работаю с воздушной скорой помощью, а Кэтрин недавно прошла через испытание здоровьем", — заявил принц Уэльский.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, сделал провокационное заявление после госпитализации своей жены Насти Каменских. Он выложил фото и показал, как выглядит сейчас.

Также победительница конкурса "Евровидение 2004" Руслана поделилась в интервью секретом своих крепких отношений с мужем. По словам Русланы, творческий союз двух амбициозных людей не может обойтись без споров. Певица не стесняется сказать мужу слово наперекор.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кейт Миддлтон принц Уильям новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удар "Орешником" по Львовщине: в Воздушных силах раскрыли циничную тактику РФ

Удар "Орешником" по Львовщине: в Воздушных силах раскрыли циничную тактику РФ

11:55Украина
Более 25 лет спасал жизни людей: в Киеве россияне убили медика Сергея Смоляка

Более 25 лет спасал жизни людей: в Киеве россияне убили медика Сергея Смоляка

11:12Украина
"Я твердо убежден": Трамп примет участие в будущей обороне Украины

"Я твердо убежден": Трамп примет участие в будущей обороне Украины

10:44Война
Реклама

Популярное

Ещё
Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

Россияне обесточили крупнейший завод Украины - что известно

Россияне обесточили крупнейший завод Украины - что известно

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

Ситуация невероятно критическая: что происходит в Днепре после обстрелов

Ситуация невероятно критическая: что происходит в Днепре после обстрелов

Последние новости

12:17

Жителей Киева призывают уезжать из города: мэр объяснил, на сколько и почему

11:55

Удар "Орешником" по Львовщине: в Воздушных силах раскрыли циничную тактику РФ

11:54

"Меня догнало": Каменских из больницы раскрыла причины своей госпитализации

11:20

Кейт Миддлтон в больнице сделала заявление о своей болезни — деталиВидео

11:12

Более 25 лет спасал жизни людей: в Киеве россияне убили медика Сергея Смоляка

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 годуПутин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году
11:11

Гороскоп Таро на завтра 10 января: Овнам — рост, Скорпионам — справедливость

11:07

Кремль послал месседж Западу: что стоит за ударом "Орешником" по Львову

11:00

Подземные лабиринты и великаны на кладбище: история загадочной деревни в Украине

10:44

"Я твердо убежден": Трамп примет участие в будущей обороне Украины

Реклама
10:44

Удар "Орешником" по Львову: Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН

10:36

Ротару отреагировала на обстрел Киева и показала страшные фото

10:29

Удары по энергетике и не только: введены экстренные отключения света

10:11

На Львовщине сотни людей остались без газа после удара РФ: когда восстановят подачу

10:10

"Бомжуем": Потап высказался после госпитализации КаменскихВидео

10:00

Сможет ли Путин торговаться с Трампом по Украине: эксперт дал прогноз

09:47

Чистое противень за копейки без химии: три способа избавиться от стойкого жираВидео

09:36

Ракета летела со скоростью 13 тыс. км/ч: Садовый раскрыл детали удара "Орешником" по Львову

09:12

Куча ракет, дронов и даже "Орешник": сколько целей запустила РФ по Украине

08:46

Испортит за один цикл: какие вещи категорически нельзя мыть в посудомойкеВидео

08:20

"Ответка" за резиденцию Путина: Россия ударила "Орешником" по Украине - что известноФотоВидео

Реклама
08:10

Потери оккупантов за первую неделю января 2026 в цифрахмнение

08:01

РФ ударила по жилым домам на Киевщине: из-под завалов достали целую семью с ребенкомФотоВидео

06:50

Массированная атака РФ на Киев: 4 погибших, в городе - перебои со светом, теплом и водойФотоВидео

06:10

Зачем Трамп "дал зелёный свет" о новых санкциях против Рфмнение

05:30

На Тернопольщину надвигаются метели: синоптики сказали, какой будет погода 9 января

04:41

Когда-то все обожали: почему продукты из СССР потеряли популярность

04:26

Как избавиться от пятен от тонального крема на пуховике навсегда - крутой лайфхак

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика в парке за 19 секунд

03:21

Открытие на грани фантастики: условие для жизни в ледяном океане у Юпитера

02:41

Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денегВидео

02:12

Авто заносит на гололеде - что сделать в первую секунду и куда крутить руль

01:30

От Дженнифер к Дженнифер и обратно: бывшая Бена Аффлека озвучила правду о разводе

00:24

Андрей Пятов воссоединился с экс-женой через год после развода

08 января, четверг
23:59

По всей Украине объявлена тревога - во Львове прогремела серия взрывов

23:15

Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверитьВидео

22:58

Король в здании: топ-5 лучших фильмов с участием Элвиса Пресли

22:36

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

22:23

Советники Трампа обсудили с посланцем Путина завершение войны в Украине - Axios

22:03

"Думала, будет другим": Каменских попала в больницу на пятый день голодовки

21:21

О накипи можно забыть: мгновенный и безопасный способ очистки чайникаВидео

Реклама
20:35

"Есть информация": Зеленский назвал дату нового массированного удара РФВидео

20:30

Кадровые изменения в четырех регионах: Зеленский утвердил новых руководителей ОГА

20:28

Отопление можно выключать: гениальные способы согреться дома даже без батарейВидео

19:52

Днепр без света: эксперт раскрыл проблемы, которые "обнажил" последний удар РФ

19:40

Основан беглецами из РФ в XVIII веке - в каком городе Украины нет улицВидео

19:40

Оппозиция в РФ - это симбиоз чекистских агентов с полезными идиотамимнение

19:02

Чем заменить песок и соль для борьбы с гололедом: лучшие и эффективные решенияВидео

18:54

Минимум морщин и фамильное сходство: Мэттью Макконахи показал свою 94-летнюю маму

18:51

Хватит говорить "ОК": почему слово "гаразд" делает вас сильнее

18:46

РФ атаковала Кривой Рог Искандерами: разрушены многоэтажки, есть пострадавшиеВидео

Новости Украины
МобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять