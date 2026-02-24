Укр
Читать на украинском
Наталка Денисенко остро высказалась о конкурентках: "Будет звучать самоуверенно"

Кристина Трохимчук
24 февраля 2026, 05:15
Что думает звезда о актрисах, которые могут стать для нее серьезными соперницами.
Наталка Денисенко про атаку на Чернигов
Наталка Денисенко про актрис / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

  • Наталка Денисенко высказалась про конкуренцию в актерской среде
  • Кто может стать для нее соперницей

Известная актриса Наталка Денисенко рассказала о соперничестве в актерской среде и заявила, что сейчас не видит для себя опасных конкуренток. Своими мыслями звезда поделилась в программе "Тур зірками".

По словам Денисенко, ее позиция может показаться смелой, однако на данный момент она не ощущает достойной конкуренции. Актриса считает, что ее типаж уникален для украинского рынка, поэтому искать ей замену не будут.

видео дня
Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - актриса / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Да у меня нет конкуренток. Не знаю, возможно, это будет звучать слишком самоуверенно, но мне кажется, что такого типажа, как у меня... Нельзя сравнить", — прокомментировала Наталка.

Более того, звезда отметила, что сегодня каждая украинская актриса обладает собственной особенностью, которая делает ее уникальной и интересной.

Наталка Денисенко про Елену Тополю
Наталка Денисенко - фильмы и сериалы / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Очень разные актрисы у нас. Даже с актрисами моего возраста... я не могу сказать, что они мне конкурентки. Потому что я действительно очень особенная, как и другие. Мы все очень особенный рабочий материал", — подытожила Денисенко.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что российский актер Олег Протасов, известный своей активной поддержкой агрессии против Украины, получил ранение во время очередной поездки на фронт. Очередное выступление перед оккупантами едва не стоило ему жизни.

Также известная украинская балерина Екатерина Кухар появилась на публичном мероприятии без обручального кольца и снова взбудоражила общественность догадками про развод с Александром Стояновым. Балерина неожиданно ответила на прямой вопрос о личной жизни.

О персоне: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

новости шоу бизнеса Наталка Денисенко
18:14

Совсем не от счастья: ученые выяснили, почему на самом деле кошки мурлыкают

17:50

Зима не хочет отступать: чем удивит погода Днепр в ближайшие дни

17:30

"Эта задача России по силам": Жданов об угрозе для крупного областного центра

