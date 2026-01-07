Мурат Налчаджиоглу увез дочь от Ани Лорак и показал ее в купальнике

Вы узнаете:
- Мурат Налчаджиоглу встретился с дочерью
- Где они отдыхают
Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу отдыхает вместе с дочерью от брака с предательницей Украины Ани Лорак - Софией - в Таиланде.
На своей странице в соцсетях Мурат опубликовал видео, на котором показалась и 14-летняя София.
На кадрах отец с дочерью отдыхали на пляже, в открытом океане, а также они ныряли в воду.
Что известно о Мурате Налчаджиоглу
Мурат стал известен после того, как женился на запроданке Ани Лорак, которая сейчас живет в РФ и молчит о войне в родной стране. В 2019 году пара публично рассталась после 10 лет брака.
После начала полномасштабной войны в Украине Налчаджиоглу остался в Киеве и осуждает террористическое вторжение российских оккупантов, а также помогает ВСУ. Также он общается с дочерью Софией и видится с ней за границей, поскольку девочка живет с мамой в Москве.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, телеведущий Григорий Решетник защитил диссертацию о "Холостяке" и получил степень доктора философии, но в Сети отреагировали неоднозначно. О своем достижении ведущий рассказал в соцсети Threads.
А также известная актриса Наталка Денисенко показала празднование Нового года с новым избранником Юрием Савранским и сыном от первого брака с Андреем Фединчиком. Как рассказала знаменитость на своей странице в соцсетях, актриса отправилась подальше от городской суеты.
О персоне: Мурат Налчаджиоглу
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
