Мурат Налчаджиоглу увез дочь от Ани Лорак и показал ее в купальнике

Мурат Налчаджиоглу активно проводит отпуск с дочерью.

Мурат Налчаджиоглу уехал за границу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Налчаджиоглу, Мурат Налчаджиоглу

Мурат Налчаджиоглу встретился с дочерью

Где они отдыхают

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу отдыхает вместе с дочерью от брака с предательницей Украины Ани Лорак - Софией - в Таиланде.

На своей странице в соцсетях Мурат опубликовал видео, на котором показалась и 14-летняя София.

На кадрах отец с дочерью отдыхали на пляже, в открытом океане, а также они ныряли в воду.

Мурат Налчаджиоглу с дочерью / фото: скрин instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Что известно о Мурате Налчаджиоглу

Мурат стал известен после того, как женился на запроданке Ани Лорак, которая сейчас живет в РФ и молчит о войне в родной стране. В 2019 году пара публично рассталась после 10 лет брака.

Мурат Налчаджиоглу / фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

После начала полномасштабной войны в Украине Налчаджиоглу остался в Киеве и осуждает террористическое вторжение российских оккупантов, а также помогает ВСУ. Также он общается с дочерью Софией и видится с ней за границей, поскольку девочка живет с мамой в Москве.

О персоне: Мурат Налчаджиоглу Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

