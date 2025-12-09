"Не отпустит никогда": бывшая девушка Налчаджиоглу сделала новое заявление

Кратко:
- Людмила Оверковская показала большой букет
- Как она прокомментировала подарок
Украинская фитнес-тренер и бывшая девушка украинского бизнесмене турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу – Людмила Оверковская – похвалилась шикарным подарком.
На своей странице в соцсетях Людмила опубликовала кадры, на которых позировала с большим букетом красных роз.
"Свою женщину мужчина не отпустит. Мужчина, когда любит, он доказывает, и не отпустит никогда", – сказано на видео.
Напомним, недавно Людмила заговорила о Налчаджиоглу и обвинила его в употреблении запрещенных веществ.
"Потому что с наркоманом и бабником семью нельзя построить" – заявила Оверковская.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, известная певица Анжелика Рудницкая высказалась о Таисии Повалий и Ани Лорак, которые перешли на сторону террористической России. Анжелика отметила, что заявления Повалий вызывают у нее отвращение.
А также актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк отправил домой сразу двоих участниц после свидания с ним. Как стало известно, еще до церемонии роз домой ухали участница Оля Дзундза и Оксана Шанюк.
Вас может заинтересовать:
- "Меня ненавидит": Григорий Решетник поскандалил с участницей "Холостяка"
- "Я в печали": Екатерина Бужинская поразила поклонников громкими словами
- Леся Никитюк забрала сына и уехала подальше - причина
О персоне: Мурат Налчаджиоглу
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред