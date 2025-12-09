"Не отпустит никогда": бывшая девушка Налчаджиоглу сделала новое заявление

Людмила Оверковская не уточнила, кто же ей подарил роскошный букет.

https://stars.glavred.info/ne-otpustit-nikogda-byvshaya-devushka-nalchadzhioglu-sdelala-novoe-zayavlenie-10722563.html Ссылка скопирована

Людмила Оверковская вышла на связь с поклонниками / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Людмила Оверковская

Кратко:

Людмила Оверковская показала большой букет

Как она прокомментировала подарок

Украинская фитнес-тренер и бывшая девушка украинского бизнесмене турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу – Людмила Оверковская – похвалилась шикарным подарком.

видео дня

На своей странице в соцсетях Людмила опубликовала кадры, на которых позировала с большим букетом красных роз.

"Свою женщину мужчина не отпустит. Мужчина, когда любит, он доказывает, и не отпустит никогда", – сказано на видео.

Людмила Оверковская с букетом роз / фото: скрин instagram.com, Людмила Оверковская

Напомним, недавно Людмила заговорила о Налчаджиоглу и обвинила его в употреблении запрещенных веществ.

"Потому что с наркоманом и бабником семью нельзя построить" – заявила Оверковская.

Мурата Налчаджиоглу ранее был в отношениях с Людмилой Оверковской / фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, известная певица Анжелика Рудницкая высказалась о Таисии Повалий и Ани Лорак, которые перешли на сторону террористической России. Анжелика отметила, что заявления Повалий вызывают у нее отвращение.

А также актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк отправил домой сразу двоих участниц после свидания с ним. Как стало известно, еще до церемонии роз домой ухали участница Оля Дзундза и Оксана Шанюк.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Мурат Налчаджиоглу Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред