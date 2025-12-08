Укр
"Отвратительно и абсурдно": вскрылась правда о Повалий и Лорак

Элина Чигис
8 декабря 2025, 09:48
Анжелика Рудницкая назвала абсурдным поведение запроданок.
Таисия Повалий, Ани Лорак
Таисия Повалий и Ани Лорак строят карьеру в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Таисия Повалий, Ани Лорак

Вы узнаете:

  • Анжелика Рудницкая высказалась о Лорак и Повалий
  • Как она к ним относится

Украинская известная певица Анжелика Рудницкая высказалась о Таисии Повалий и Ани Лорак, которые перешли на сторону террористической России.

В интервью Oboz.ua Анжелика отметила, что заявления Повалий вызывают у нее отвращение.

"Это так отвратительно и абсурдно, что трудно воспринимать серьезно: девушка из Шамраевки Киевской области рассказывает о "великой России", которая ей дала все. Это, мягко говоря, чушь. Мне кажется, что ею постоянно кто-то руководит, и она поддается этому", - сказала артистка.

Таисия Повалий иногда выступает в Кремле
Таисия Повалий иногда выступает в Кремле / фото: t.me, Таисия Повалий

Также Рудницкая подчеркнула, что ее мало волнует позиция предательница Лорак, которая думает только о собственном благополучии.

"Что касается Ани Лорак, то из того, что вижу, она постоянно в поисках личного счастья. Все остальное ей неинтересно", - добавила Анжелика.

Ани Лорак
Ани Лорак / фото: instagram.com, Ани Лорак

Позиция Ани Лорак и Таисии Повалий

Ани Лорак и Таисия Повалий стали предательницами Украины, когда переехали жить в Россию и начали сниматься в пропагандистских концертах и проектах. Повалий активно высказывает свою поддержку в нападении РФ на ее родную страну, а Ани Лорак придерживается молчаливой позиции.

О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

19:28

Украинцев могут штрафовать за живые елки на новогодние праздники - в чем причина

19:12

"Выстрадано душой": Степан Гига впервые после операции вышел на связьВидео

19:10

О какой опасности лидеры ЕС предупредили Зеленскогомнение

