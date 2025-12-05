Молчала годами: Маша Ефросинина открыла свой секрет

Кратко:
- Маша Ефросинина пообщалась с Анитой Луценко
- Что она рассказала ей о себе
Украинская известная ведущая Маша Ефросинина публично призналась, что весит около 63 кг.
В разговоре с Анитой Луценко ведущая отметила, что взвешивается только в клиниках.
"Я не взвешиваюсь очень много лет. У меня есть свои проблемы психологические. Я не делаю замеры, но, когда я в клиниках на чекапе – 63. Но у меня колебания бывают серьезные", – добавила Маша.
Кстати, ее минимальный вес – 60 кг, а когда она набирает 65, то перестает нравится себе.
"Я пытаюсь держаться", – отметила Ефросинина.
Смотрите видео с Машей Ефросининой:
О персоне: Маша Ефросинина
Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша", сообщает Википедия. Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
