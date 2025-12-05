Молчала годами: Маша Ефросинина открыла свой секрет

Маша Ефросинина тщательно следит за своей фигурой.

Маша Ефросинина много лет боролась с лишним весом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Ефросинина

Кратко:

Маша Ефросинина пообщалась с Анитой Луценко

Что она рассказала ей о себе

Украинская известная ведущая Маша Ефросинина публично призналась, что весит около 63 кг.

В разговоре с Анитой Луценко ведущая отметила, что взвешивается только в клиниках.

"Я не взвешиваюсь очень много лет. У меня есть свои проблемы психологические. Я не делаю замеры, но, когда я в клиниках на чекапе – 63. Но у меня колебания бывают серьезные", – добавила Маша.

Маша Ефросинина / фото: instagram.com, Маша Ефросинина

Кстати, ее минимальный вес – 60 кг, а когда она набирает 65, то перестает нравится себе.

"Я пытаюсь держаться", – отметила Ефросинина.

инфографика ефросинина / инфографика: Главред

О персоне: Маша Ефросинина Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша", сообщает Википедия. Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

