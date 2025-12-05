"Плоть почернела": брошенный отец Меган Маркл лишился ноги

После разрыва отношений Меган Маркл никак не помогает своему больному отцу.

Вы узнаете:

Томасу Марклу ампутировали конечность

Почему это случилось

Отец жены британского принца Гарри Меган Маркл, 81-летний Томас Маркл, попал в реанимацию из-за тромба в ноге. Как сообщает Daily Mail, состояние отца герцогини настолько ухудшилось, что врачи решились на ампутацию конечности.

Как рассказал сын Томаса Маркла, мужчину доставили в больницу на Филиппинах, где он пытался начать новую жизнь после болезненного разрыва отношений с дочерью. Причиной стал тромб в ноге, который перекрыл кровообращение в конечности. Ситуация ухудшилась настолько, что ткань начала отмирать.

Томас Маркл в реанимации / скрин из видео

"Один из его врачей сказал, что следующие два-три дня являются критическими... Они волновались о развитии инфекции - сепсиса или гангрены. Плоть почернела и отмирала", — рассказал сводный брат Меган Маркл.

Не найдя другого решения, врачи провели ампутацию. Операция прошла в среду — Томас лишился левой стопы и части голени. Мужчину ждет еще одно вмешательство — удаление тромба в левом бедре.

Меган Маркл - отношения с отцом / скрин из видео YouTube

"Выхода не было. Мне сказали, что ногу нужно удалить, и это вопрос жизни или смерти", — сообщил Томас Маркл-младший.

Несмотря на тяжелое состояние отца, Меган Маркл никак не поинтересовалась его здоровьем и не предложила помощи, хотя сводный брат просил ее проявить милосердие к родному человеку. Герцогиня продолжает жить в роскоши в США и заниматься собственным бизнесом.

О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

