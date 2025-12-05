Укр
"Плоть почернела": брошенный отец Меган Маркл лишился ноги

Кристина Трохимчук
5 декабря 2025, 15:44
66
После разрыва отношений Меган Маркл никак не помогает своему больному отцу.
Меган Маркл проигнорировала отца
Меган Маркл проигнорировала отца / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Меган Маркл, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Томасу Марклу ампутировали конечность
  • Почему это случилось

Отец жены британского принца Гарри Меган Маркл, 81-летний Томас Маркл, попал в реанимацию из-за тромба в ноге. Как сообщает Daily Mail, состояние отца герцогини настолько ухудшилось, что врачи решились на ампутацию конечности.

Как рассказал сын Томаса Маркла, мужчину доставили в больницу на Филиппинах, где он пытался начать новую жизнь после болезненного разрыва отношений с дочерью. Причиной стал тромб в ноге, который перекрыл кровообращение в конечности. Ситуация ухудшилась настолько, что ткань начала отмирать.

видео дня
Томас Маркл
Томас Маркл в реанимации / скрин из видео

"Один из его врачей сказал, что следующие два-три дня являются критическими... Они волновались о развитии инфекции - сепсиса или гангрены. Плоть почернела и отмирала", — рассказал сводный брат Меган Маркл.

Не найдя другого решения, врачи провели ампутацию. Операция прошла в среду — Томас лишился левой стопы и части голени. Мужчину ждет еще одно вмешательство — удаление тромба в левом бедре.

Меган Маркл
Меган Маркл - отношения с отцом / скрин из видео YouTube

"Выхода не было. Мне сказали, что ногу нужно удалить, и это вопрос жизни или смерти", — сообщил Томас Маркл-младший.

Несмотря на тяжелое состояние отца, Меган Маркл никак не поинтересовалась его здоровьем и не предложила помощи, хотя сводный брат просил ее проявить милосердие к родному человеку. Герцогиня продолжает жить в роскоши в США и заниматься собственным бизнесом.

