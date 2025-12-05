Беглец Яма показал, как шикует в США: "Обычный четверг"

Вы узнаете
- Влад Яма показался с женой
- В каких образах они появились
Украинский хореограф и танцор Влад Яма, который сбежал в США во время полномасштабной войны в Украине, снова решил похвастаться своей американской жизнью. В Instagram он поделился фотографией с женой Лилианой в роскошных образах.
Супруги появились в нарядах, вдохновленных эстетикой американской моды 20-х годов, знакомой многим по фильму "Великий Гэтсби". Танцор выбрал классический черный костюм-тройку с белой рубашкой и элегантной бабочкой. Необычным аксессуаром, который должен был добавить ему статусности, стала трость.
Лилиана Яма позировала рядом с мужем, держась за его руку, в белом платье с бахромой и пайетками. Образ дополнили аксессуары эпохи — длинные бусы, тонкая повязка на лбу и меховая накидка.
"Обычный четверг", — похвастался Яма под фото на английском языке.
Влад Яма — где сейчас
Известный украинский хореограф Влад Яма вместе с семьей покинул Украину вскоре после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Сейчас он живет в США, где вместе с женой Лилианой и сыном Леоном обосновался в Майами, штат Флорида.
О персоне: Влад Яма
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
