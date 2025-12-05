Звезда "Секса в большом городе" вышла замуж

Ким Кэтролл уже много лет в отношениях и решила выйти замуж за своего избранника.

Ким Кэтролл вышла замуж / Коллаж Главред, фото Instagam/kimcattrall

За кого вышла замуж Ким Кэтролл

Сколько лет они были вместе

Звезда популярного американского сериала "Секс в большом городе" Ким Кэтролл и её давний партнёр Рассел Томас поженились.

Пара поженилась 4 декабря в лондонской ратуше Челси. На свадьбе присутствовало всего 12 человек, сообщает Page Six.

На фотографиях, полученных изданием, 69-летняя актриса была одета в белый пиджак Dior и юбку из тюля. Её образ дополнили перчатки от Корнелии Джеймс и головной убор Philip Treacy.

55-летний Томас был одет в чёрный костюм от Ричарда Джеймса с золотым галстуком.

Саманта решила выйти замуж / Фото Instagram/kimcattrall

После свадьбы они нежно поцеловались, а также с обожанием смотрели друг на друга, пока она несла букет цветов.

Стилистом актрисы выступила художник по костюмам "Секса в большом городе" Патрисия Филд.

Браки Ким Кэтролл

Это четвёртый брак Кэтролл. Её первым мужем был Ларри Дэвис, за которого она прожила с 1977 по 1979 год. В 1982 году она вышла замуж за Андре Дж. Лайона, но развелась в 1989 году. Её третьим мужем был Марк Левинсон, за которого она прожила с 1998 по 2004 год.

Как начались отношения Ким и Томаса

Кэтролл и Томас, звукорежиссёр, начали встречаться после знакомства в 2016 году.

"Он изначально был актёром", — вспоминала она в интервью газете Times, опубликованном в июне. "У него была невероятно интересная жизнь, и он действительно жил по своим правилам".

"Он немного бунтарь, и мне это нравится", — добавила она.

Она сказала, что после десяти лет совместной жизни их отношения по-прежнему крепки.

О персоне: Ким Кэтролл Ким Кэтролл - англоканадская актриса, наиболее известная по роли Саманты Джонс в телесериале "Секс в большом городе" (1998—2004). В январе 2021 года стало известно, что Кэтролл не будет участвовать в новом 10-серийном продолжении "Секса в большом городе" под названием "И просто так", в отличие от трёх других главных героинь. Незадолго до премьеры второго сезона сериала стало известно, что Кэттрол всё же приняла участие в съёмках одного из эпизодов второго сезона, который представлен в сериале виде телефонного разговора между Самантой и Кэрри. При этом во время съёмок актрисы не контактировали друг с другом. Написала две книги: "Досье на сексуальность" и "Найти себя".

