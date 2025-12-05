Олег Винник с женой "переделали" себе лица - как они теперь выглядят

Кратко:
- Олег Винник и Таюне изменились внешне
- В чем их заподозрили
В Сети появились новые фото певца Олега Винника и его жены Таюне, которые сбежали жить в Германию еще в начале полномасштабной войны в Украине.
Снимки обнародовала визажистка Яна, которая также находится в Германии.
Telegram-канал "Злива" обратил внимание на фотографии артистов, и редакция заподозрила, что Винник и Таюне злоупотребляют уколами красоты, ведь их лица очень изменились.
"А это новые старые лица украинской песни. Какие щечки! Если вы волновались, остались ли деньги у Олега Винника — все ок. На филлеры еще хватает", - написали журналисты.
Куда пропал Олег Винник
Напомним, Олег Винник живет вместе с женой Таюне в Германии, певец сообщал, что выехал из Украины законно. Также ходили слухи, что артист лечится от какой-то болезни, но подтверждений этому нету.
Винник часто попадает в скандалы за границей, поскольку исполняет песни на русском языке, а один из его концертов был сорван из-за непроданных билетов.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, 4 декабря некоторый страны объявили о том, что отказываются от участия в песенном конкурсе "Евровидение 2026". Как сообщает RTÉ, в Женеве Европейский вещательный союз разрешил Израилю принять участие в конкурсе.
А также ведущая Леся Никитюк сообщила, что ей нравится жить с сыном в маленьком городе. На своей странице в Instagram знаменитость отметила, что чувствует себя в маленьком городе очень комфортно.
Вас может заинтересовать:
- "За свое свинство": Игорь Кондратюк "попустил" Виталия Козловского
- Елена Тополя сделала заявление о любовнике на фоне развода с мужем
- "Я в печали": Екатерина Бужинская поразила поклонников громкими словами
О персоне: Олег Винник
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред