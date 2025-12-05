Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Олег Винник с женой "переделали" себе лица - как они теперь выглядят

Элина Чигис
5 декабря 2025, 09:43
223
Олег Винник и Таюне готовятся к концертам в Европе.
Олег Винник, Таюне
Олег Винник и Таюне находятся в Германии / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Кратко:

  • Олег Винник и Таюне изменились внешне
  • В чем их заподозрили

В Сети появились новые фото певца Олега Винника и его жены Таюне, которые сбежали жить в Германию еще в начале полномасштабной войны в Украине.

видео дня

Снимки обнародовала визажистка Яна, которая также находится в Германии.

Telegram-канал "Злива" обратил внимание на фотографии артистов, и редакция заподозрила, что Винник и Таюне злоупотребляют уколами красоты, ведь их лица очень изменились.

"А это новые старые лица украинской песни. Какие щечки! Если вы волновались, остались ли деньги у Олега Винника — все ок. На филлеры еще хватает", - написали журналисты.

Новій снимок Олега Винника сженой
Новій снимок Олега Винника сженой / фото: скрин t.me/zlyvaaaaa

Куда пропал Олег Винник

Напомним, Олег Винник живет вместе с женой Таюне в Германии, певец сообщал, что выехал из Украины законно. Также ходили слухи, что артист лечится от какой-то болезни, но подтверждений этому нету.

Олег Винник
Олег Винник / ua.depositphotos.com

Винник часто попадает в скандалы за границей, поскольку исполняет песни на русском языке, а один из его концертов был сорван из-за непроданных билетов.

Олег Винник
Олег Винник / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, 4 декабря некоторый страны объявили о том, что отказываются от участия в песенном конкурсе "Евровидение 2026". Как сообщает RTÉ, в Женеве Европейский вещательный союз разрешил Израилю принять участие в конкурсе.

А также ведущая Леся Никитюк сообщила, что ей нравится жить с сыном в маленьком городе. На своей странице в Instagram знаменитость отметила, что чувствует себя в маленьком городе очень комфортно.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Олег Винник

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Олег Винник новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Морозы надвигаются на Украину: в каких областях будет самый большой "минус"

Морозы надвигаются на Украину: в каких областях будет самый большой "минус"

11:03Синоптик
Графики не действуют, в Украине начали аварийно выключать свет

Графики не действуют, в Украине начали аварийно выключать свет

10:56Украина
Расстрел безоружного: оккупанты казнили украинского военнопленного под Северском

Расстрел безоружного: оккупанты казнили украинского военнопленного под Северском

10:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

Китайский гороскоп на сегодня 5 декабря: Тиграм - обман, Свиньям - испытания

Китайский гороскоп на сегодня 5 декабря: Тиграм - обман, Свиньям - испытания

Бури будут лупить одна за другой: названы даты сильных геомагнитных штормов

Бури будут лупить одна за другой: названы даты сильных геомагнитных штормов

Последние новости

11:03

Морозы надвигаются на Украину: в каких областях будет самый большой "минус"

11:02

"Новый Бахмут": раскрыто, чем обернется для России окпупация Покровска

10:56

Графики не действуют, в Украине начали аварийно выключать свет

10:30

Китайский гороскоп на завтра 6 декабря: Петухам - напряжение, Собакам - разрыв

10:25

Расстрел безоружного: оккупанты казнили украинского военнопленного под Северском

После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – СнегиревПосле Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев
10:20

"Любовь может угаснуть": Анита Луценко в слезах сделала признание

10:20

Началась очень сильная магнитная буря: когда закончится геомагнитный шторм

09:49

Разоблачена преступная группа, которую возглавляла нардеп: детали от НАБУ

09:43

Олег Винник с женой "переделали" себе лица - как они теперь выглядят

Реклама
09:39

Какая страна, такие шоу: в РФ снимают программу про звезд-алкоголиков

09:24

В столице Чечни раздавались взрывы: дрон попал в небоскреб возле здания ФСБВидео

09:12

РФ может открыть новый фронт в Украине: Романенко сказал, какой город под угрозой

09:12

Гороскоп на завтра 6 декабря: Стрельцам - напряжение, Овнам - вознаграждение

08:28

Скрытый отказ от мирного соглашения: в ISW видят опасные сигналы от Путина

08:10

Эйфория Кремля: на чем держится логика Путинамнение

07:45

Мощные взрывы прогремели в Самарской области и на Кубани: под ударом - НПЗ и портВидео

06:59

Вэнс сделал заявление о войне в Украине и пообещал "хорошие новости"

06:10

Кремль озвучил две позиции о переговорахмнение

05:50

Все будет идти, как по маслу: эти знаки зодиака добьются всех своих целей в декабре

05:32

На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секретВидео

Реклама
05:15

"Закрылась в туалете": Осадчая раскрыла скандальную выходку Светланы Лободы

04:32

20 секунд и можно есть: повар показал лучший способ быстро почистить гранат

04:08

Может посыпаться весь фронт, военные в полуокружении: есть риск потери еще одного города

03:37

Хлорофитум будет пышным: секрет полива, который действительно работает

03:19

Чем полить новогоднюю елку, чтобы она не осыпалась: ответ удивит

03:02

"Немного сострадания": 81-летний отец Меган Маркл оказался в реанимации

02:41

Почему сковородки липкие и жирные после мытья: эксперты рассказали, как отмыть их до блеска

02:10

Богатство и достаток свалятся на голову: каким знакам зодиака скоро повезет

01:56

Резкий всплеск активности на одном из направлений: военный предупредил об угрозе

01:30

Невеста во второй раз: Майли Сайрус выходит замуж

01:19

Мама на спорте: Леся Никитюк занялась опасным хобби

00:56

Как спасти елку от осыпания и продлить аромат праздника: действенные советы

00:23

"Табуны" Шахедов атаковали Украину: первые дроны уже над Киевом

00:15

В РФ мощные "прилеты": Генштаб раскрыл данные о последствиях ударов

04 декабря, четверг
23:50

Переговоры с командой Трампа: Зеленский раскрыл главную цель встречи

22:53

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

22:16

Соломия Витвицкая перенесла операцию - детали

21:54

Федерация отреагировала резко: что грозит Лыскун после перехода в Россию

21:49

Испания построила аэропорт-призрак: почему он не увидел ни одного рейса

21:39

16-летнего сына популярного российского актера парализовало

Реклама
21:33

В Харькове прогремела серия взрывов: зафиксирован "прилет" БпЛА в одном районе

21:16

Должны знать все водители: с какими номерными знаками нельзя ехать за границу

21:07

Множество стран объявили бойкот "Евровидению" - причина

20:52

Не все горшки подходят: эксперт рассказала, куда не стоит сажать орхидеиВидео

20:31

Блюдо, от которого все ахнут: настоящий шедевр вместо картофеля по-деревенскиВидео

20:20

Гороскоп на сегодня 5 декабря: Близнецам - испытание, Водолеям - сюрприз

20:05

"Укрэнерго" анонсировало существенное сокращение отключений света: когда ждать

20:05

Переговоры по мирному соглашению: в ОП сказали, готова ли Россия завершить войну

20:02

Сразу несколько очередей будут без света: Укрэнерго вводит жесткие графики на 5 декабря

19:53

Во время визита в Ирландию самолет Зеленского преследовали неизвестные дроны - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять