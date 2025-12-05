"Любовь может угаснуть": Анита Луценко в слезах сделала признание

Тренерка Анита Луценко рассталась с мужем.

Анита Луценко разошлась с мужем / коллаж: Главред, скрин из видео: youtube.com

Украинская фитнес-тренерка Анита Луценко призналась в расставании со своим гражданским мужем Александром Лозовцовым. В эмоциональном интервью Маше Ефросининой она откровенно рассказала о причинах разрыва.

По словам Аниты, они с партнером разошлись уже давно. Причиной стало угасание ее чувств — Луценко подчеркнула, что не могла лгать родному человеку.

Анита Луценко - интервью / фото: instagram.com, Анита Луценко

"Расстались давно. В один вечер мы легли спать. Он повернулся и сказал: "Люблю тебя". А я поняла, что не могу ответить. Я поняла, что врать не хочу. Я поняла, что начала все больше времени проводить сама. Люди должны быть вместе, пока они получают удовольствие от того, что они вместе", — рассказала тренерка.

Звезда "Зважених та щасливих" не сдержала слез, говоря о бывшем партнере. Луценко призналась, что он был любовью всей ее жизни, и ей сложно было принять тот факт, что такие чувства могут исчезнуть.

Анита Луценко - личная жизнь / фото: instagram.com, Анита Луценко

"И никогда я не могла бы подумать, что столь большая любовь может когда-то угаснуть. Ты просто в это не можешь поверить", — призналась Анита.

Она также добавила, что сейчас самостоятельно воспитывает их дочь, но не теряет надежды снова встретить любовь.

"Я бы очень хотела еще в своей жизни влюбиться. И я бы не хотела быть сильной женщиной, которая тянет все сама", — заключила она.

О персоне: Анита Луценко Анита Луценко – украинская спортсменка, профессиональный тренер, известный специалист по похудению, телеведущая ("Зважені та щасливі"). Мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу, пишет Википедия.

