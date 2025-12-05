"Любовь может угаснуть": Анита Луценко в слезах сделала признание

Вы узнаете:
- Анита Луценко дала откровенное интервью
- Что произошло в браке тренерки
Украинская фитнес-тренерка Анита Луценко призналась в расставании со своим гражданским мужем Александром Лозовцовым. В эмоциональном интервью Маше Ефросининой она откровенно рассказала о причинах разрыва.
По словам Аниты, они с партнером разошлись уже давно. Причиной стало угасание ее чувств — Луценко подчеркнула, что не могла лгать родному человеку.
"Расстались давно. В один вечер мы легли спать. Он повернулся и сказал: "Люблю тебя". А я поняла, что не могу ответить. Я поняла, что врать не хочу. Я поняла, что начала все больше времени проводить сама. Люди должны быть вместе, пока они получают удовольствие от того, что они вместе", — рассказала тренерка.
Звезда "Зважених та щасливих" не сдержала слез, говоря о бывшем партнере. Луценко призналась, что он был любовью всей ее жизни, и ей сложно было принять тот факт, что такие чувства могут исчезнуть.
"И никогда я не могла бы подумать, что столь большая любовь может когда-то угаснуть. Ты просто в это не можешь поверить", — призналась Анита.
Она также добавила, что сейчас самостоятельно воспитывает их дочь, но не теряет надежды снова встретить любовь.
"Я бы очень хотела еще в своей жизни влюбиться. И я бы не хотела быть сильной женщиной, которая тянет все сама", — заключила она.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что звезда украинского телевидения Екатерина Осадчая, которая была ведущей известного талант-шоу "Голос Дети", вспомнила о скандальной выходке одной из тренерок проекта — Светланы Лободы.
Также врачи поставили известной украинской актрисе Ольге Сумской диагноз, который значительно повлиял на ее жизнь. Во время обследования врачи обнаружили у Ольги протрузии, что серьезно их обеспокоило. Медики запретили звезде заниматься любимым видом спорта.
Вас может заинтересовать:
- Соломия Витвицкая перенесла операцию - детали
- Невеста во второй раз: Майли Сайрус выходит замуж
- Олег Винник с женой "переделали" себе лица - как они теперь выглядят
О персоне: Анита Луценко
Анита Луценко – украинская спортсменка, профессиональный тренер, известный специалист по похудению, телеведущая ("Зважені та щасливі"). Мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред