Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Любовь может угаснуть": Анита Луценко в слезах сделала признание

Кристина Трохимчук
5 декабря 2025, 10:20
24
Тренерка Анита Луценко рассталась с мужем.
Анита Луценко разошлась с мужем
Анита Луценко разошлась с мужем / коллаж: Главред, скрин из видео: youtube.com

Вы узнаете:

  • Анита Луценко дала откровенное интервью
  • Что произошло в браке тренерки

Украинская фитнес-тренерка Анита Луценко призналась в расставании со своим гражданским мужем Александром Лозовцовым. В эмоциональном интервью Маше Ефросининой она откровенно рассказала о причинах разрыва.

По словам Аниты, они с партнером разошлись уже давно. Причиной стало угасание ее чувств — Луценко подчеркнула, что не могла лгать родному человеку.

видео дня
Анита Луценко
Анита Луценко - интервью / фото: instagram.com, Анита Луценко

"Расстались давно. В один вечер мы легли спать. Он повернулся и сказал: "Люблю тебя". А я поняла, что не могу ответить. Я поняла, что врать не хочу. Я поняла, что начала все больше времени проводить сама. Люди должны быть вместе, пока они получают удовольствие от того, что они вместе", — рассказала тренерка.

Звезда "Зважених та щасливих" не сдержала слез, говоря о бывшем партнере. Луценко призналась, что он был любовью всей ее жизни, и ей сложно было принять тот факт, что такие чувства могут исчезнуть.

Анита Луценко
Анита Луценко - личная жизнь / фото: instagram.com, Анита Луценко

"И никогда я не могла бы подумать, что столь большая любовь может когда-то угаснуть. Ты просто в это не можешь поверить", — призналась Анита.

Она также добавила, что сейчас самостоятельно воспитывает их дочь, но не теряет надежды снова встретить любовь.

"Я бы очень хотела еще в своей жизни влюбиться. И я бы не хотела быть сильной женщиной, которая тянет все сама", — заключила она.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что звезда украинского телевидения Екатерина Осадчая, которая была ведущей известного талант-шоу "Голос Дети", вспомнила о скандальной выходке одной из тренерок проекта — Светланы Лободы.

Также врачи поставили известной украинской актрисе Ольге Сумской диагноз, который значительно повлиял на ее жизнь. Во время обследования врачи обнаружили у Ольги протрузии, что серьезно их обеспокоило. Медики запретили звезде заниматься любимым видом спорта.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Анита Луценко

Анита Луценко – украинская спортсменка, профессиональный тренер, известный специалист по похудению, телеведущая ("Зважені та щасливі"). Мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Анита Луценко новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Расстрел безоружного: оккупанты казнили украинского военнопленного под Северском

Расстрел безоружного: оккупанты казнили украинского военнопленного под Северском

10:25Война
Началась очень сильная магнитная буря: когда закончится геомагнитный шторм

Началась очень сильная магнитная буря: когда закончится геомагнитный шторм

10:20Синоптик
Разоблачена преступная группа, которую возглавляла нардеп: детали от НАБУ

Разоблачена преступная группа, которую возглавляла нардеп: детали от НАБУ

09:49Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Китайский гороскоп на сегодня 5 декабря: Тиграм - обман, Свиньям - испытания

Китайский гороскоп на сегодня 5 декабря: Тиграм - обман, Свиньям - испытания

На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

Бури будут лупить одна за другой: названы даты сильных геомагнитных штормов

Бури будут лупить одна за другой: названы даты сильных геомагнитных штормов

Последние новости

10:30

Китайский гороскоп на завтра 6 декабря: Петухам - напряжение, Собакам - разрыв

10:25

Расстрел безоружного: оккупанты казнили украинского военнопленного под Северском

10:20

"Любовь может угаснуть": Анита Луценко в слезах сделала признание

10:20

Началась очень сильная магнитная буря: когда закончится геомагнитный шторм

09:49

Разоблачена преступная группа, которую возглавляла нардеп: детали от НАБУ

После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – СнегиревПосле Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев
09:43

Олег Винник с женой "переделали" себе лица - как они теперь выглядят

09:39

Какая страна, такие шоу: в РФ снимают программу про звезд-алкоголиков

09:24

В столице Чечни раздавались взрывы: дрон попал в небоскреб возле здания ФСБВидео

09:12

РФ может открыть новый фронт в Украине: Романенко сказал, какой город под угрозой

Реклама
09:12

Гороскоп на завтра 6 декабря: Стрельцам - напряжение, Овнам - вознаграждение

08:28

Скрытый отказ от мирного соглашения: в ISW видят опасные сигналы от Путина

08:10

Эйфория Кремля: на чем держится логика Путинамнение

07:45

Мощные взрывы прогремели в Самарской области и на Кубани: под ударом - НПЗ и портВидео

06:59

Вэнс сделал заявление о войне в Украине и пообещал "хорошие новости"

06:10

Кремль озвучил две позиции о переговорахмнение

05:50

Все будет идти, как по маслу: эти знаки зодиака добьются всех своих целей в декабре

05:32

На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секретВидео

05:15

"Закрылась в туалете": Осадчая раскрыла скандальную выходку Светланы Лободы

04:32

20 секунд и можно есть: повар показал лучший способ быстро почистить гранат

04:08

Может посыпаться весь фронт, военные в полуокружении: есть риск потери еще одного города

Реклама
03:37

Хлорофитум будет пышным: секрет полива, который действительно работает

03:19

Чем полить новогоднюю елку, чтобы она не осыпалась: ответ удивит

03:02

"Немного сострадания": 81-летний отец Меган Маркл оказался в реанимации

02:41

Почему сковородки липкие и жирные после мытья: эксперты рассказали, как отмыть их до блеска

02:10

Богатство и достаток свалятся на голову: каким знакам зодиака скоро повезет

01:56

Резкий всплеск активности на одном из направлений: военный предупредил об угрозе

01:30

Невеста во второй раз: Майли Сайрус выходит замуж

01:19

Мама на спорте: Леся Никитюк занялась опасным хобби

00:56

Как спасти елку от осыпания и продлить аромат праздника: действенные советы

00:23

"Табуны" Шахедов атаковали Украину: первые дроны уже над Киевом

00:15

В РФ мощные "прилеты": Генштаб раскрыл данные о последствиях ударов

04 декабря, четверг
23:50

Переговоры с командой Трампа: Зеленский раскрыл главную цель встречи

22:53

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

22:16

Соломия Витвицкая перенесла операцию - детали

21:54

Федерация отреагировала резко: что грозит Лыскун после перехода в Россию

21:49

Испания построила аэропорт-призрак: почему он не увидел ни одного рейса

21:39

16-летнего сына популярного российского актера парализовало

21:33

В Харькове прогремела серия взрывов: зафиксирован "прилет" БпЛА в одном районе

21:16

Должны знать все водители: с какими номерными знаками нельзя ехать за границу

21:07

Множество стран объявили бойкот "Евровидению" - причина

Реклама
20:52

Не все горшки подходят: эксперт рассказала, куда не стоит сажать орхидеиВидео

20:31

Блюдо, от которого все ахнут: настоящий шедевр вместо картофеля по-деревенскиВидео

20:20

Гороскоп на сегодня 5 декабря: Близнецам - испытание, Водолеям - сюрприз

20:05

"Укрэнерго" анонсировало существенное сокращение отключений света: когда ждать

20:05

Переговоры по мирному соглашению: в ОП сказали, готова ли Россия завершить войну

20:02

Сразу несколько очередей будут без света: Укрэнерго вводит жесткие графики на 5 декабря

19:53

Во время визита в Ирландию самолет Зеленского преследовали неизвестные дроны - СМИ

19:52

Водителям грозит штраф до 7500 грн: при чем здесь окна

19:36

Мороз и штормовой ветер: синоптики назвали дату резкого похолодания

19:33

Еще один рак в королевской семье: кому поставили диагноз

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять