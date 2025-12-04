Множество стран объявили бойкот "Евровидению" - причина

Страна из "Большой пятерки" отказалась от участия в конкурсе.

Евровидение 2026 - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

Вы узнаете:

Израиль допустили до участия в "Евровидении"

Другие страны массово объявили бойкот конкурсу

Сегодня, 4 декабря, некоторый страны объявили о том, что отказываются от участия в песенном конкурсе "Евровидение 2026".

Как сообщает RTÉ, в Женеве Европейский вещательный союз разрешил Израилю принять участие в конкурсе.

"Участие Ирландии остается недопустимым, учитывая ужасные потери жизней в Газе и гуманитарный кризис, который продолжает ставить под угрозу жизни многих мирных жителей. RTÉ остается глубоко обеспокоенным целенаправленными убийствами журналистов в Газе во время конфликта и постоянным отказом в доступе международных журналистов на территорию", - сообщили в RTÉ.

Также нидерландский вещатель AvroTros сделал заявление, что участие в конкурсе в нынешних условиях несовместимо с важными для него общественными ценностями: "12 сентября мы заявили, что серьезные гуманитарные страдания в Газе, подавление свободы прессы и политическое вмешательство во время последнего песенного конкурса несовместимы с ценностями, которые являются для нас фундаментальными".

А испанский вещатель RTVE отметил, что Испания просила о тайном голосовании относительно участия Израиля, но президентство EBU отказало в этом. Страна решила отказаться от участия в конкурсе и транслировать его.

Такого же мнения и Словения.

"Мы все в ловушке. Мы заложники политических интересов израильского правительства... Уже третий год подряд общественность требует, чтобы мы сказали "нет" участию любой страны, которая нападает на другую страну. Мы должны придерживаться европейских стандартов мира и взаимопонимания", - заявила президент правления RTV Slovenia Наталья Горшчак.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

