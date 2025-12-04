"Одно обстоятельство": стала известная истинная позиция Софии Ротару

София Ротару не желает общаться с журналистами.

Популярный украинский ведущий Алексей Суханов рассказал, почему певица София Ротару, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, молчит о войне.

На проекте "ІПсО і люди" ведущий отметил, что сейчас певица не может дать интервью и высказать свою позицию, ведь есть некоторые обстоятельства.

"Я бы хотел записать интервью с Софией Михайловной. Она отказывается. Она очень хочет говорить, но, поверьте мне, сейчас пока есть одно обстоятельство, которое ей мешает. Она не просто так молчит, как мне объяснили", — сказал Алексей.

Также он подчеркнул, что не имеет права раскрывать, почему Ротару молчит.

"Я не уполномочен, но, поверьте мне, она не просто так молчит, и ей это не безразлично", — добавил Суханов.

Позиция Софии Ротару

София Ротару молчит о террористическом нападении РФ на Украину, но иногда реагирует в своих соцсетях на массированные обстрелы со стороны России. Поговаривали, что певица живет в Италии, но ее родные утверждают, что она находится в своем доме под Киевом.

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





