Принц Уильям нарушил важное королевское правило ради Кейт Миддлтон — детали

Королевская пара удивила всех на государственном мероприятии.

https://stars.glavred.info/princ-uilyam-narushil-vazhnoe-korolevskoe-pravilo-radi-keyt-middlton-detali-10721207.html Ссылка скопирована

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали близость на публике / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Вы узнаете:

Принц и принцесса Уэльские встретили президента и первую леди Германии

Чем удивили публику Уильям и Кейт

Принц Уильям нарушил важное королевское правило во время визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и его жены Эльке Бюденбендер в Великобританию. Наследник короны решил продемонстрировать свою привязанность к Кейт Миддлтон, сообщает Harper’s Bazaar.

По правилам королевского протокола, королевские пары не должны демонстрировать близость на публике, например, строго запрещено целоваться и держаться за руки. Но принц Уэльский нашел способ показывать свою любовь и поддержку жене, которая недавно вышла в ремиссию после рака. Во время встречи высоких гостей Уильям нежно придержал принцессу за талию, чем вызвал восторг у поклонников пары.

видео дня

Кейт Миддлтон после рака / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Также Кейт Миддлтон удивила общественность своими роскошными нарядами во время международного визита. Для первого появления она выбрала голубое платье-пальто с высокими замшевыми сапогами темно-синего цвета и маленькой шляпкой в тон. Но главным акцентом стали украшения — серьги принцессы Дианы и брошь принца Уэльского.

Кейт Миддлтон - образ во время государственного визита / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Настоящий фурор принцесса произвела на государственном банкете в честь визита президента Германии. Кейт появилась в нежно-голубом платье, усыпанном пайетками, уложила волосы мягкими кудрями и дополнила образ тиарой королевы Виктории.

Кейт Миддлтон в тиаре королевы Виктории / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что российский артист Шаман, который стал главным рупором пропаганды и активно поддерживает войну РФ против Украины, решил поехать с концертами в Белгород. В последний момент планы певца якобы нарушили ВСУ

Также Валерия, Иосиф Пригожин, Клава Кока и другие знаменитости попали в неприятную ситуацию во время музыкальной премии в РФ. Лифт Московского международного Дома музыки не выдержал наплыва пустившихся в путь артистов — восемь человек стали серьезным перевесом для техники.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред