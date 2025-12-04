Тарас Тополя сделал решительное действие в разводе с женой - детали

Вы узнаете:
Недавно украинский певец Тарас Тополя сделал громкое заявление о разводе со своей женой Еленой Тополей. Пара состояла в браке 12 лет и воспитывала троих общих детей. Как стало известно из информации на сайте "Судова влада України", артист подал заявление в суд.
Фронтмен группы "Антитела" обратился в Подольский районный суд г. Киева с заявлением о расторжении брака с известной певицей Еленой Тополей, которая указана как ответчик по делу. Судебное производство зарегистрировали 3 декабря и уже назначили состав судей. Дата первого заседания пока не известна. Судиться Тополя будет не один — его интересы будет представлять Елена Лукьянец.
Также Тарас отреагировал на слухи, которые распространились после публичного заявления о разводе. Артиста обвиняли в использовании расставания как пиара для новой песни группы "Антитела". Певец ответил на такие предположения спокойно.
"Я давно привык к публичности, и у нее есть как определенные положительные стороны, так и отрицательные. Отношусь по-философски. "Антитела" делают свое. Елене так же желаю в творчестве успехов и делать свое. Всем людям понравиться – это невозможно", - сказал Тополя.
Тарас и Елена Тополи — развод
Украинские артисты Тарас и Елена Тополи объявили о решении разойтись 1 декабря 2025 года. Пара не назвала причину развода, но заверила поклонников, что они сохраняют хорошие отношения ради общих детей. Также в заявлении отмечалось, что Тарас и Елена урегулировали имущественные и финансовые вопросы еще до публичного объявления.
О персоне: Тарас Тополя
Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.
