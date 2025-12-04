Укр
Читать на украинском
  Новости
  Stars

Тарас Тополя сделал решительное действие в разводе с женой - детали

Кристина Трохимчук
4 декабря 2025, 10:30
4
Певец обратился в Подольский районный суд г.Киева.
Тарас и Елена Тополи разводятся
Тарас Тополя разводится с Еленой Тополей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя

Вы узнаете:

  • Тарас Тополя подал заявление в суд
  • Кто будет представлять его интересы

Недавно украинский певец Тарас Тополя сделал громкое заявление о разводе со своей женой Еленой Тополей. Пара состояла в браке 12 лет и воспитывала троих общих детей. Как стало известно из информации на сайте "Судова влада України", артист подал заявление в суд.

Фронтмен группы "Антитела" обратился в Подольский районный суд г. Киева с заявлением о расторжении брака с известной певицей Еленой Тополей, которая указана как ответчик по делу. Судебное производство зарегистрировали 3 декабря и уже назначили состав судей. Дата первого заседания пока не известна. Судиться Тополя будет не один — его интересы будет представлять Елена Лукьянец.

видео дня
Тарас Тополя подал в суд
Тарас Тополя подал заявление в суд / скрин из сайта "Судова влада України"

Также Тарас отреагировал на слухи, которые распространились после публичного заявления о разводе. Артиста обвиняли в использовании расставания как пиара для новой песни группы "Антитела". Певец ответил на такие предположения спокойно.

Тарас Тополя
Тарас Тополя и Елена Тополя - личная жизнь / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Я давно привык к публичности, и у нее есть как определенные положительные стороны, так и отрицательные. Отношусь по-философски. "Антитела" делают свое. Елене так же желаю в творчестве успехов и делать свое. Всем людям понравиться – это невозможно", - сказал Тополя.

Тарас Тополя
Тарас Тополя - дети / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Тарас и Елена Тополи — развод

Украинские артисты Тарас и Елена Тополи объявили о решении разойтись 1 декабря 2025 года. Пара не назвала причину развода, но заверила поклонников, что они сохраняют хорошие отношения ради общих детей. Также в заявлении отмечалось, что Тарас и Елена урегулировали имущественные и финансовые вопросы еще до публичного объявления.

Олена Тополя
Олена Тополя / інфографіка: Главред
Елена Тополя
Елена Тополя / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Тополя

Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Тарас Тополя новости шоу бизнеса
