Известный певец показал неузнаваемого Вакарчука

Анна Подгорная
4 декабря 2025, 01:11
29
Таким Святослава Вакарчука помнят только самые преданные фанаты.
El Кравчук, Святослав Вакарчук
El Кравчук показал, как Святослав Вакарчук выглядел 20 лет назад / коллаж: Главред, фото: instagram.com/el.kravchuk, instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Кратко:

  • Эль Кравчук снова "окунулся" в личные фотоархивы
  • Артист опубликовал фото со Святославом Вакарчуком из начала двухтысячных

Украинский певец El Кравчук (Андрей Остапенко), помимо своих ярких выступлений, нередко делится в социальных сетях снимками из личных архивов. Наблюдать за ними очень любопытно, ведь на большинстве из них можно разглядеть звезд украинской сцены в юности.

К примеру, недавно в Instagram появилась фотография, где Эль Кравчук позирует вместе с Святославом Вакарчуком - обоим еще нет и тридцати, оба с горящими глазами смотрят в будущее.

видео дня

"Рубрика "Архивы". Где-то 2002-2003 год. Очередное выступление, кажется клуб Freedom", - подписал раритетный кадр Остапенко. В комментариях поклонники обоих музыкантов пришли от снимка в неописуемый восторг.

El Кравчук, Святослав Вакарчук
El Кравчук показал, как Святослав Вакарчук выглядел 20 лет назад / фото: instagram.com/el.kravchuk
El Кравчук, Святослав Вакарчук
El Кравчук показал, как Святослав Вакарчук выглядел 20 лет назад / фото: instagram.com/el.kravchuk

Ранее Главред рассказывал, что победительница "Холостяка" Инна Белень похвасталась обручальным кольцом. Новую любовь она нашла вскоре после расставания с Александром Тереном Будько.

Также ветеран и главный герой романтического реалити-шоу "Холостяк 13" Терен прокомментировал свой разрыв близких отношений с блогершей Еленой Мандзюк.

О персоне: EL Кравчук

EL Кравчук - украинский певец, актер и телеведущий. В 1995 году подал заявку на участие в международном конкурсе "Червона Рута" и победил в нем. Началась запись первого альбома. В 1996 году поступил в Киевскую государственную консерваторию. В 1997 году вышел первый альбом исполнителя "Ничей". В 2003 году Кравчук сделал перерыв в сольной карьере и все время посвятил театральной постановке "Гамлет" (режиссер — Андрей Жолдак). Кравчук принял участие в 85 спектаклях в Украине, Голландии, Франции, Испании, Македонии, Хорватии, Румынии, Болгарии, Польше, Германии, России, Сербии, сообщает Википедия.

