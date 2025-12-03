Виктор Павлик впервые прокомментировал новый брак экс-супруги

Лариса Созаева стала невестой совсем недавно.

Виктор Павлик жены - певец высказался о браке Ларисы Созаевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktorpavlik, facebook.com/lora.sozaeva

Вкратце:

Лариса Созаева вышла замуж во второй раз

Виктор Павлик прокомментировал свадьбу бывшей жены

В сентябре 2025 года стало известно, что вторая жена Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева, вышла замуж во второй раз. Музыкант в беседе с Люкс ФМ признался, что искренне рад за бывшую возлюбленную.

"Слава богу, что она нашла себе спутника в жизни. Это приятно. Ну мне спокойнее так на душе, чем чтобы она оставалась одна. Я рад за нее. Дай бог. Хотел сказать, может, еще ребенка родит, но, наверное, вряд ли, из-за того, что уже за 50 человеку", - говорит Павлик.

При этом он отметил, что личное общение с Ларисой не поддерживает - просто так сложились обстоятельства.

"Мы просто не общаемся. Не то, чтобы специально не общаемся или еще что-то там. Нет, у меня на душе все хорошо, все спокойно", - отметил певец.

Виктор Павлик жены - певец высказался о браке Ларисы Созаевой / Скриншот YouTube

Лариса Созаева и Виктор Павлик были вместе более двадцати лет. В 1999 году на свет появился их общий сын Павел, который умер в 2020 году после двух лет борьбы с раком костей.

Лариса Созаева и Виктор Павлик с сыном Павлом / фото: facebook.com/lora.sozaeva

В том же году музыкант женился на Кате Репяховой, которая в 2021 году подарила ему сына Михаила. Ларисе Созаевой понадобилось время, чтобы прийти в себя после перемен в личной жизни бывшего мужа. Однако уже в 2024 году Лариса приняла решение двигаться дальше, и впервые призналась, что у нее появился возлюбленный. С ним женщина и заключила брак.

О персоне: Виктор Павлик Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

