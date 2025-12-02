"Буду как папа": сын Горбунова и Осадчей определился с будущей профессией

Вы узнаете:
Сын известных телеведущих Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей уже определился со своей будущей профессией. Об этом рассказал его звездный отец в эфире программы "Ранок у великому місті".
Как оказалось, 8-летний Иван не только любит появляться с родителями на светских мероприятиях, но и активно развивает свою первую карьеру. Мальчик работает как актер и снимается в фильмах.
Юрий отметил, что несмотря на большое увлечение сына съемочным процессом, на первом месте для него остается обучение в школе.
"Он у нас в некоторых фильмах снимается. Но школа у нас в приоритете", — заявил ведущий.
Сам Иван поделился, что в профессии актера его вдохновляет пример звездного отца. Ему очень нравится процесс съемок, поэтому в будущем он точно хочет стать актером.
"Хочу быть актером! Буду как папа. Больше всего мне нравится сниматься", — рассказал Горбунов-младший.
Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая — дети
У известных украинских телеведущих Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей двое общих сыновей: 8-летний Иван и 4-летний Даниил. Кроме того, у Екатерины Осадчей также есть взрослый сын Илья от ее предыдущих отношений.
О персоне: Юрий Горбунов
Юрий Горбунов – украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины, сообщает Википедия. В феврале 2017 года Юрий Горбунов и ведущая Катя Осадчая объявили, что они официально замужем. 18 февраля 2017 года у супругов родился сын Иван, 19 августа 2021 года родился второй сын супругов Даниил.
