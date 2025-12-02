Укр
"Буду как папа": сын Горбунова и Осадчей определился с будущей профессией

Кристина Трохимчук
2 декабря 2025, 10:22
17
8-летний Иван уже активно развивает свою карьеру.
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юрий Горбунов

Вы узнаете:

  • Юрий Горбунов рассказал про увлечение сына
  • Кем он хочет стать

Сын известных телеведущих Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей уже определился со своей будущей профессией. Об этом рассказал его звездный отец в эфире программы "Ранок у великому місті".

Как оказалось, 8-летний Иван не только любит появляться с родителями на светских мероприятиях, но и активно развивает свою первую карьеру. Мальчик работает как актер и снимается в фильмах.

видео дня

Юрий отметил, что несмотря на большое увлечение сына съемочным процессом, на первом месте для него остается обучение в школе.

Сын Юрия Горбунова
Сын Юрия Горбунова стал актером / фото: instagram.com, Юрий Горбунов

"Он у нас в некоторых фильмах снимается. Но школа у нас в приоритете", — заявил ведущий.

Сам Иван поделился, что в профессии актера его вдохновляет пример звездного отца. Ему очень нравится процесс съемок, поэтому в будущем он точно хочет стать актером.

"Хочу быть актером! Буду как папа. Больше всего мне нравится сниматься", — рассказал Горбунов-младший.

Юрий Горбунов
Юрий Горбунов - старший сын Иван / фото: instagram.com, Юрий Горбунов

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая — дети

У известных украинских телеведущих Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей двое общих сыновей: 8-летний Иван и 4-летний Даниил. Кроме того, у Екатерины Осадчей также есть взрослый сын Илья от ее предыдущих отношений.

Юрий Горбунов
Юрий Горбунов / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая пытается лечиться от рака, столкнулась с реалиями медицины страны-агрессора. Несмотря на то, что пропагандистка рассчитывала получить помощь, медработники начали кричать на нее и на ребенка.

Также вышло интервью Елены Тополи, которое она дала за несколько дней до официального объявления о разводе с Тарасом Тополей. Певица рассказала, что в последнее время проанализировала свою жизнь и поняла, что ей нужно что-то менять для ее улучшения.

О персоне: Юрий Горбунов

Юрий Горбунов – украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины, сообщает Википедия. В феврале 2017 года Юрий Горбунов и ведущая Катя Осадчая объявили, что они официально замужем. 18 февраля 2017 года у супругов родился сын Иван, 19 августа 2021 года родился второй сын супругов Даниил.

Юрий Горбунов Екатерина Осадчая новости шоу бизнеса
