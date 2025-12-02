"Буду как папа": сын Горбунова и Осадчей определился с будущей профессией

8-летний Иван уже активно развивает свою карьеру.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юрий Горбунов

Юрий Горбунов рассказал про увлечение сына

Кем он хочет стать

Сын известных телеведущих Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей уже определился со своей будущей профессией. Об этом рассказал его звездный отец в эфире программы "Ранок у великому місті".

Как оказалось, 8-летний Иван не только любит появляться с родителями на светских мероприятиях, но и активно развивает свою первую карьеру. Мальчик работает как актер и снимается в фильмах.

Юрий отметил, что несмотря на большое увлечение сына съемочным процессом, на первом месте для него остается обучение в школе.

Сын Юрия Горбунова стал актером / фото: instagram.com, Юрий Горбунов

"Он у нас в некоторых фильмах снимается. Но школа у нас в приоритете", — заявил ведущий.

Сам Иван поделился, что в профессии актера его вдохновляет пример звездного отца. Ему очень нравится процесс съемок, поэтому в будущем он точно хочет стать актером.

"Хочу быть актером! Буду как папа. Больше всего мне нравится сниматься", — рассказал Горбунов-младший.

Юрий Горбунов - старший сын Иван / фото: instagram.com, Юрий Горбунов

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая — дети

У известных украинских телеведущих Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей двое общих сыновей: 8-летний Иван и 4-летний Даниил. Кроме того, у Екатерины Осадчей также есть взрослый сын Илья от ее предыдущих отношений.

Юрий Горбунов / инфографика: Главред

О персоне: Юрий Горбунов Юрий Горбунов – украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины, сообщает Википедия. В феврале 2017 года Юрий Горбунов и ведущая Катя Осадчая объявили, что они официально замужем. 18 февраля 2017 года у супругов родился сын Иван, 19 августа 2021 года родился второй сын супругов Даниил.

