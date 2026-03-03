"Не сделал мне предложение": Сумская удивила признанием о личном

Вы узнаете:
- Почему Ольге Сумской не сделали предложение
- Как она исправила эту ситуацию
Известная украинская актриса Ольга Сумская поразила признанием о своей личной жизни. Оказалось, что ее муж Виталий Борисюк не делал ей предложения. Об этом она рассказала в шоу "Тур зірками".
Ольга поделилась воспоминаниями о том, как начинался ее роман со вторым мужем. Актриса вспомнила, что в то время была еще совсем юной. 24-летняя звезда только родила свою старшую дочь Антонину, когда в ее личной жизни произошли радикальные перемены. Сумская призналась, что Виталий очень настойчиво добивался ее внимания.
"Он меня выхватил очень настойчиво. Но вы знаете, такая настойчивость ценится иногда в мужчинах, потому что стеснительность нам не нужна сейчас. Мы, женщины, ценим такую сильную позицию мужчины по отношению к женщине", — рассказала актриса.
Несмотря на то, что Борисюк активно проявлял инициативу в ухаживаниях за Ольгой, он не спешил вести ее под венец. Поняв, что предложения придется ждать долго, знаменитость пошла на смелый шаг и сама предложила будущему супругу жениться на ней.
"Должна сказать, Виталик не сделал мне предложение руки и сердца, это я ему сделала. Я ему сказала: "Давай зарегистрируем наши отношения". Когда он вырывал меня из первой семьи, он не сомневался, а когда сделать мне предложение — да что же такое?", — высказалась Сумская.
Звезда посоветовала девушкам не стесняться и проявлять инициативу, если они хотят построить серьезные отношения, ведь смелость актрисы привела к долгому и счастливому браку.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что MamaRika вместе с сыном оказалась заблокированной в Дубае из-за начала военных действий на Ближнем Востоке. Артистка не может вернуться в Украину по причине закрытия воздушного пространства.
Также известные голливудские актеры Том Холланд и Зендея могли тайно заключить брак. Из-за новостей о тайной свадьбе актеров в соцсетях с новой силой начались обсуждения возможной беременности актрисы, которая стала реже появляться на публике.
Вас может заинтересовать:
- "Многодетная мама": звезда "Крепостной" сообщила радостную новость
- Больше не жених и невеста: Тома Холланда и Зендею разоблачили на публике
- "Еще не время": Козловский пояснил, почему не раскрывает причин увольнения из армии
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред