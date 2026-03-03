Укр
Читать на украинском
  Новости
  Stars

"Не сделал мне предложение": Сумская удивила признанием о личном

Кристина Трохимчук
3 марта 2026, 05:56
Ольге Сумской пришлось взять счастье в свои руки.
Ольга Сумская личная жизнь
Ольга Сумская личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

  • Почему Ольге Сумской не сделали предложение
  • Как она исправила эту ситуацию

Известная украинская актриса Ольга Сумская поразила признанием о своей личной жизни. Оказалось, что ее муж Виталий Борисюк не делал ей предложения. Об этом она рассказала в шоу "Тур зірками".

Ольга поделилась воспоминаниями о том, как начинался ее роман со вторым мужем. Актриса вспомнила, что в то время была еще совсем юной. 24-летняя звезда только родила свою старшую дочь Антонину, когда в ее личной жизни произошли радикальные перемены. Сумская призналась, что Виталий очень настойчиво добивался ее внимания.

Ольга Сумская с мужем
Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком / фото: instagram.com, Ольга Сумская

"Он меня выхватил очень настойчиво. Но вы знаете, такая настойчивость ценится иногда в мужчинах, потому что стеснительность нам не нужна сейчас. Мы, женщины, ценим такую сильную позицию мужчины по отношению к женщине", — рассказала актриса.

Несмотря на то, что Борисюк активно проявлял инициативу в ухаживаниях за Ольгой, он не спешил вести ее под венец. Поняв, что предложения придется ждать долго, знаменитость пошла на смелый шаг и сама предложила будущему супругу жениться на ней.

Ольга Сумская
Ольга Сумская - отношения / фото: instagram.com, Ольга Сумская

"Должна сказать, Виталик не сделал мне предложение руки и сердца, это я ему сделала. Я ему сказала: "Давай зарегистрируем наши отношения". Когда он вырывал меня из первой семьи, он не сомневался, а когда сделать мне предложение — да что же такое?", — высказалась Сумская.

Звезда посоветовала девушкам не стесняться и проявлять инициативу, если они хотят построить серьезные отношения, ведь смелость актрисы привела к долгому и счастливому браку.

Ольга Сумская
Ольга Сумская / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что MamaRika вместе с сыном оказалась заблокированной в Дубае из-за начала военных действий на Ближнем Востоке. Артистка не может вернуться в Украину по причине закрытия воздушного пространства.

Также известные голливудские актеры Том Холланд и Зендея могли тайно заключить брак. Из-за новостей о тайной свадьбе актеров в соцсетях с новой силой начались обсуждения возможной беременности актрисы, которая стала реже появляться на публике.

О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Ольга Сумская Виталий Борисюк новости шоу бизнеса
Скачок сразу на 10 гривен: бензин в Украине скоро может резко подорожать

18:16

Одна из стран ЕС тайно увеличит количество ядерных боеголовок - что известно

18:14

Только для своих: Орбакайте показала настоящую Пугачеву

17:33

РФ цинично ударила по поезду на Днепропетровщине: число пострадавших возросло

17:29

Выбили россиян: ВСУ пошли вперед и освободили 9 населенных пунктов

17:28

На Житомирщине ощутимо потеплеет: когда ожидается первая по-настоящему весенняя погода

17:27

Только один случай: когда нужно складывать зеркала авто на парковкеВидео

17:16

Доллар внезапно взлетел, а евро резко обесценился: новый курс валют на 3 марта

17:08

"Еще не время": Козловский пояснил, почему не раскрывает причин увольнения из армии

16:44

"Мы в чужой стране": MamaRika с сыном попала в опасную ситуацию за границей

