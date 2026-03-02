Укр
Мария Бурмака рассказала топ-шутку от Нины Матвиенко

Анна Подгорная
2 марта 2026, 23:50обновлено 3 марта, 00:36
С Бурмакой произошел забавный случай в доме Нины Митрофановны.
Мария Бурмака, Нина Матвиенко
Мария Бурмака сейчас - певица рассказала, как ее подколола Нина Матвиенко / коллаж: Главред, фото: facebook.com/maria.burmaka

  • Мария Бурмака рассказала забавный случай с Ниной Матвиенко
  • Это произошло несколько лет назад

Нина Митрофановна Матвиенко ушла из жизни более двух лет назад. Однако ее великую фигуру помнят не только в контексте музыки. Певица была яркой и непосредственной личностью, с совершенно особенным чувством юмора.

Воспоминанием о Нине Митрофановне недавно поделилась украинская исполнительница Мария Бурмака в Threads. Она рассказала забавный случай, который произошел с ней несколько лет назад, когда она пришла в дом Матвиенко.

"Несколько лет назад я пришла к Тоне Матвиенко, чтобы порепетировать дуэт. И Нина Митрофановна Матвиенко, вечная ей память, смотрит на меня и вдруг говорит: "Ты такая красивая на старости лет стала", - со смехом вспоминает Бурмака.

Мария Бурмака о Нине Матвиенко
Мария Бурмака сейчас - певица рассказала, как ее подколола Нина Матвиенко / Скриншот Threads

Мария Бурмака

Мария Бурмака - украинская певица, активистка, телеведущая, сообщает Википедия. Народная артистка Украины (2009) и одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус". На сцене с 1989 года, выпустила 15 музыкальных альбомов.

