Чмерковский во время гастролей по США попал в больницу - что произошло

Вал Чмерковский вышел на связь с поклонниками с неприятной новостью.

https://stars.glavred.info/chmerkovskiy-vo-vremya-gastroley-po-ssha-popal-v-bolnicu-chto-proizoshlo-10745504.html Ссылка скопирована

Макс Чмерковский брат - Вал Чмерковский оказался в больнице / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valentin, instagram.com/maksandvaltour

Кратко:

Вал Чмерковский госпитализирован

Сейчас он проходит медицинское обследование

Украино-американский танцор Вал (Валентин) Чмерковский, младший брат Максима Чмерковского, попал в больницу. Во время танцевального тура по США он почувствовал недомогание - из-за сильного головокружения он буквально не мог стоять на ногах.

Об этом Чмерковский сообщил в своем блоге в Instagram. Он опубликовал несколько кадров из больничной палаты, и выразил надежду, что скоро сможет вернуться на сцену.

видео дня

"Приношу извинения всем фанатам, которые пришли сегодня посмотреть на нас в Пеории. Спасибо моим коллегам по съемочной площадке за поддержку. Небольшая заминка. Я буду готов выйти на сцену как можно скорее. Чтобы я не вышел на сцену, нужно, чтобы я буквально не мог стоять на ногах. К сожалению, сегодня я просто не смог. Последние пару дней у меня было головокружение. Когда маленький кристалл в вашем вестибулярном аппарате выходит из строя, его очень трудно вернуть на место. Меня просто кружит. Я просто проснулся и не смог собраться", - рассказал танцор.

Макс Чмерковский брат - Вал Чмерковский оказался в больнице / фото: instagram.com/valentin

Макс Чмерковский брат - Вал Чмерковский оказался в больнице / фото: instagram.com/valentin

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние звездные новости:

Ранее Главред рассказывал, что MamaRika с сыном попала в опасную ситуацию за границей. Украинская певица с ребенком не может вернуться в Украину, так как оказалась заблокированной в Дубае.

Также Позитив заговорил о романе бывшей жены и Потапа. Уже несколько лет ходят слухи о том, что Анна Андрийчук и муж ее лучшей подруги Насти Каменских были близки.

Читайте также:

О персоне: Макс Чмерковский Макс Чмерковский - украинский танцор и хореограф, который долгие годы живет в США. В Украине он прославился благодаря участию в первом сезоне шоу "Холостяк". Тогда он выбрал себе в пару Александру Шульгину, с котором, впрочем, скоро расстался. Чмерковский женат на американской танцовщице Пете Мургатройд. Пара воспитывает троих сыновей - Шай-Александра, Рио и Милана-Максима. Чмерковский активно принимает участие в американских танцевальных проектах, а также был судьей в украинском шоу "Танцы со звездами", которое выходило на канале 1+1.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред