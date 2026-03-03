Чмерковский во время гастролей по США попал в больницу - что произошло

Кратко:
- Вал Чмерковский госпитализирован
- Сейчас он проходит медицинское обследование
Украино-американский танцор Вал (Валентин) Чмерковский, младший брат Максима Чмерковского, попал в больницу. Во время танцевального тура по США он почувствовал недомогание - из-за сильного головокружения он буквально не мог стоять на ногах.
Об этом Чмерковский сообщил в своем блоге в Instagram. Он опубликовал несколько кадров из больничной палаты, и выразил надежду, что скоро сможет вернуться на сцену.
"Приношу извинения всем фанатам, которые пришли сегодня посмотреть на нас в Пеории. Спасибо моим коллегам по съемочной площадке за поддержку. Небольшая заминка. Я буду готов выйти на сцену как можно скорее. Чтобы я не вышел на сцену, нужно, чтобы я буквально не мог стоять на ногах. К сожалению, сегодня я просто не смог. Последние пару дней у меня было головокружение. Когда маленький кристалл в вашем вестибулярном аппарате выходит из строя, его очень трудно вернуть на место. Меня просто кружит. Я просто проснулся и не смог собраться", - рассказал танцор.
