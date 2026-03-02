Больше не жених и невеста: Тома Холланда и Зендею разоблачили на публике

Актеры сменили свой статус в отношениях.

Том Холланд и Зендея поженились / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Том Холланд

Вы узнаете:

Том Холланд и Зендея скрыли от публики свою свадьбу

Кто их разоблачил

Известные голливудские актеры Том Холланд и Зендея могли тайно заключить брак. О том, что актеры больше не жених и невеста, а перешли на более серьезный этап в отношениях, сообщает Access Hollywood.

Разоблачил пару, которая тщательно скрывает личную жизнь, близкий к Зендее человек — ее стилист Ло Роуч. На красной дорожке премии Actor Awards, которая состоялась 1 марта, он проболтался, что свадьба звезд уже состоялась.

"Свадьба уже состоялась. Вы ее пропустили", — сообщил Роуч.

Зендея вышла замуж / фото: ua.depositphotos.com

Он также подтвердил журналистке, что не шутит, а сказанное им — чистая правда.

Из-за новостей о тайной свадьбе актеров в соцсетях с новой силой начались обсуждения возможной беременности актрисы. Поклонники заметили, что Зендея в последнее время сменила облегающие наряды на объемные образы. Актриса также стала реже появляться на публике, а на последних видео часто прикрывает живот руками, подогревая интерес фанатов. Эти перемены в поведении звезды, по мнению пользователей сети, могут указывать на скорое пополнение в паре с Томом Холландом.

Зендея и Том Холланд — личная жизнь

Зендея и Том Холланд познакомились в 2016 году на съемочной площадке фильма Marvel "Человек-паук: Возвращение домой". В 2021 году актеры официально подтвердили, что находятся в отношениях. Пара обручилась спустя 9 лет после знакомства — информацию подтвердил Холланд, который публично поправил журналиста, назвавшего Зендею его "девушкой", и подчеркнул, что теперь она его невеста.

О персоне: Зендея Зендея Мари Штёрмер Коулман, более известная мононимно как Зендея, - американская актриса и певица. Дебютировала в кино в роли Эм-Джей в фильме в фильмах "Человек-паук: Возвращение домой" (2017). Она повторила свою роль в сиквелах "Вдали от дома" (2019) и "Нет пути домой" (2021), которые собрали в мировом прокате более 1 миллиарда долларов. За роль Ру Беннетт, подростка, борющегося с наркозависимостью, в драматическом сериале HBO "Эйфория" (2019-н.в.) Зендея удостоена двух премий Эмми в категории "Лучшая актриса в драматическом телесериале" в 2020 и 2022 годах, а также премии Золотой глобус (2023) в категории "Лучшая женская роль в телевизионном сериале", сообщает Википедия.

