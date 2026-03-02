"Многодетная мама": звезда "Крепостной" сообщила радостную новость

Анна Сагайдачная стала мамой в третий раз.

https://stars.glavred.info/mnogodetnaya-mama-zvezda-krepostnoy-soobshchila-radostnuyu-novost-10745276.html Ссылка скопирована

Анна Сагайдачная родила сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Сагайдачная

Вы узнаете:

Анна Сагайдачная родила

Кто родился у актрисы

Украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная поделилась с поклонниками радостной новостью. Знаменитость стала мамой в третий раз, о чем рассказала в Instagram.

Актриса опубликовала первые фотографии со своим малышом. Анна сфотографировалась в палате роддома, держа на руках новорожденного сына. Оказалось, что знаменитость родила еще на прошлой неделе, но решила сообщить об этом только сейчас.

видео дня

"Многодетная мама в чате. Сынок. 26.02.2026. Загадала желание именно в эту дату", — написала Сагайдачная.

Анна Сагайдачная стала многодетной матерью / фото: instagram.com, Анна Сагайдачная

Звезда пока не показала лицо ребенка — на фотографиях малыш прикрывает его ручкой. Несмотря на это, поклонники остались в восторге от новости. С пополнением в семье актрису поздравили и звездные коллеги.

"Поздравляю", — прокомментировал фото Артур Логай.

"Солнышко, поздравляю! Пусть растет здоровым и счастливым!", — пожелала Анастасия Цимбалару.

"Поздравления маме и сыночку", — высказалась Антонина Хижняк.

Украинские актеры поздравили Анну Сагайдачную / скрин из Instagram

"Анечка поздравляю", — написала Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко поздравила Сагайдачную / скрин из Instagram

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Максим Галкин на своем концерте высмеял смерть Путина и отвел особую роль в этом событии Алле Пугачевой. Комик, активно поддерживающий Украину, превратил конспирологию про уход из жизни диктатора в часть своего шоу, вызвав бурную реакцию зала.

Также Потап высказался о планах на будущее и жизни за границей после начала полномасштабной войны. Рэпер заявил, что сейчас чувствует себя "свободным в выборе" места жительства и не готов осесть в одной стране, но допускает свое возвращение в Украину.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Анна Сагайдачная Анна Сагайдачная - украинская актриса кино, телевидения и дубляжа. Наиболее известна ролями в сериалах "Красная королева", "Крепостная", "40+, или Геометрия любви" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред