"Многодетная мама": звезда "Крепостной" сообщила радостную новость

Кристина Трохимчук
2 марта 2026, 11:54
Анна Сагайдачная стала мамой в третий раз.
Анна Сагайдачная родила сына
Анна Сагайдачная родила сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Сагайдачная

Вы узнаете:

  • Анна Сагайдачная родила
  • Кто родился у актрисы

Украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная поделилась с поклонниками радостной новостью. Знаменитость стала мамой в третий раз, о чем рассказала в Instagram.

Актриса опубликовала первые фотографии со своим малышом. Анна сфотографировалась в палате роддома, держа на руках новорожденного сына. Оказалось, что знаменитость родила еще на прошлой неделе, но решила сообщить об этом только сейчас.

"Многодетная мама в чате. Сынок. 26.02.2026. Загадала желание именно в эту дату", — написала Сагайдачная.

Анна Сагайдачная стала многодетной матерью
Анна Сагайдачная стала многодетной матерью / фото: instagram.com, Анна Сагайдачная

Звезда пока не показала лицо ребенка — на фотографиях малыш прикрывает его ручкой. Несмотря на это, поклонники остались в восторге от новости. С пополнением в семье актрису поздравили и звездные коллеги.

"Поздравляю", — прокомментировал фото Артур Логай.

"Солнышко, поздравляю! Пусть растет здоровым и счастливым!", — пожелала Анастасия Цимбалару.

"Поздравления маме и сыночку", — высказалась Антонина Хижняк.

Украинские актеры поздравили Анну Сагайдачную
Украинские актеры поздравили Анну Сагайдачную / скрин из Instagram

"Анечка поздравляю", — написала Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко поздравила Сагайдачную
Наталка Денисенко поздравила Сагайдачную / скрин из Instagram

О персоне: Анна Сагайдачная

Анна Сагайдачная - украинская актриса кино, телевидения и дубляжа. Наиболее известна ролями в сериалах "Красная королева", "Крепостная", "40+, или Геометрия любви" и пр.

