"Многодетная мама": звезда "Крепостной" сообщила радостную новость

Украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная поделилась с поклонниками радостной новостью. Знаменитость стала мамой в третий раз, о чем рассказала в Instagram.
Актриса опубликовала первые фотографии со своим малышом. Анна сфотографировалась в палате роддома, держа на руках новорожденного сына. Оказалось, что знаменитость родила еще на прошлой неделе, но решила сообщить об этом только сейчас.
"Многодетная мама в чате. Сынок. 26.02.2026. Загадала желание именно в эту дату", — написала Сагайдачная.
Звезда пока не показала лицо ребенка — на фотографиях малыш прикрывает его ручкой. Несмотря на это, поклонники остались в восторге от новости. С пополнением в семье актрису поздравили и звездные коллеги.
"Поздравляю", — прокомментировал фото Артур Логай.
"Солнышко, поздравляю! Пусть растет здоровым и счастливым!", — пожелала Анастасия Цимбалару.
"Поздравления маме и сыночку", — высказалась Антонина Хижняк.
"Анечка поздравляю", — написала Наталка Денисенко.
О персоне: Анна Сагайдачная
Анна Сагайдачная - украинская актриса кино, телевидения и дубляжа. Наиболее известна ролями в сериалах "Красная королева", "Крепостная", "40+, или Геометрия любви" и пр.
