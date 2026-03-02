Не отличить: предательница Лорак показалась с дочерью-копией и мужем

Предательница Ани Лорак решила поддержать Киркорова.

Ани Лорак провела время с семьей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Ани Лорак побывала на концерте Киркорова

С кем она там появилась

На днях в Москве прошел первый за год концерт Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину.

Как стало известно из соцсетей певицы-предательницы Ани Лорак, она пришла на мероприятие вместе с мужем Исааком Виджраку и дочерью Софией.

Артистка опубликовала видео, на котором пела и танцевала с дочерью и мужем.

"Дорогой наш крестный Филипп, поздравляем с прекрасным концертом! Получили невероятное удовольствие от единственного и неповторимого Короля! Любим тебя!" - написала запроданка.

Поклонники же отметили, что София очень поменялась и стала еще более похожей на маму.

"Дочка - копия мамы";

"Как вы похожи с Сонечкой";

"Какая же Сонечка взрослая! Такая красотка! Так вы похожи, Сонечка взрослеет и все больше на вас становится похожа, Каролиночка!", - написали пользователи соцсети.

Ани Лорак с мужем и дочерью / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

Отметим, Киркорова и Лорак связывает не только дружба, путинист также является и крестным отцом дочери артистки.

Ани Лорак с мужем / фото: instagram.com, Ани Лорак

Отношения Ани Лорак с дочерью

Предательница Лорак часто жалеется на трудный переходной возраст дочери Софии, которую она родила от украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу. Сейчас артистка состоит в браке с испанцем Исааком Виджраку, но, поговаривают, что София не нашла с ним общий язык и даже не была на свадьбе мамы с новым мужем на Мальдивах.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

