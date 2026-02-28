"Последнее отдаст": предательница Королева рассказала о планах на невестку

Наташа Королева редко высказывается о своей невестке.

Наташа Королева оценила старания невестки / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мелисса Глушко, Наташа Королева

Наташа Королева рассказала о невестке

Как она к ней относится

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но поддерживает террористическое вторжение РФ в родную страну, в восторге от своей невестки Мелиссы.

Как рассказала Королева пропагандистским росСМИ, певица похвалила избранницу сына Архипа.

"Слава Богу, что она появилась. Я очень рада, что это произошло вовремя. Она прекрасно готовит, шьет, вышивает бисером, делает сумки, все что угодно. Она очень мудрая для своих лет, добрая. Последнее отдаст, если будет понимать, что человеку это необходимо. У нее открытое сердце", — сказала предательница.

Архип Глушко и Мелисса Глушко / фото: instagram.com, Мелисса Глушко

Кстати, ранее Мелисса работала в стриптиз-клубе, но уже завязала с этим и занялась своей внешностью.

"Она меняется, идет большим трудным путем и будет еще долго им идти. Это очень больно и сложно, операции серьезные. Но она молодец, уникальная девчонка, проходит все стойко", — добавила Наташа Королева.

Наташа Королева и Сергей Глушко / фото: скрин instagram.com, Наташа Королева

О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

