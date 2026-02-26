Укр
"Помогал выживать всем": внезапно умер народный артист Украины

Элина Чигис
26 февраля 2026, 09:17
Роман Кофман не дожил до своего 90-летия несколько месяцев.
Роман Кофман
Роман Кофман умер / коллаж: Главред, фото: facebook.com/philukr, pixabay.com/

Вы узнаете:

  • Стало известно о смерти Романа Кофмана
  • Чем он занимался

Украинский выдающийся дирижер Роман Кофман, который много лет возглавлял Национальную филармонию Украины, умер в возрасте 89 лет.

Печальное известие сообщили коллеги артиста вчера, 25 февраля.

"Мир потерял не только гениального музыканта, но и великого гуманиста, писателя и педагога. "Музыка – это способ выжить в этом мире", – часто повторял маэстро. И он помогал выживать всем нам, наполняя стены нашего Колонного зала светом высокого искусства", – сказано в сообщении.

Умер Роман Кофман
Умер Роман Кофман / фото: скрин facebook.com/philukr

Отметим, Кофман родился 15 июня 1936 года в Киеве, он окончил Киевскую музыкальную академию по классу скрипки и по классу дирижирования. За свой творческий путь он выступал с более чем 70 оркестрами Европы, Америки и других континентов.

Роман Кофман
Роман Кофман / фото: скрин видео

С 2003 по 2008 работал на должности генерального музыкального директора Боннской оперы и руководил Бетховенским симфоническим оркестром. В 2003 году его присвоили звание народного артиста Украины.

С 2012 по 2019 артист возглавлял симфонический оркестр Национальной филармонии Украины.

Отметим, как сообщал Главред, известный композитор Евгений Рыбчинский ответил певице Таисии Повалий, которая предала Украину и перешла на сторону страны-террориста РФ, на ее призыв оккупировать Киев.

А также актриса Ольга Сумская пообщалась с блогером Николасом Кармой и призналась, что ей трудно покупать одежду в магазинах. В интервью она отметила, что из-за высокого роста все штаны и пиджаки на нее короткие, поэтому ей приходится шить их на заказ.

21:36

Дети будут просить добавки: рецепт полезных конфет из трех ингредиентов

21:30

Может вспыхнуть пожар: почему не стоит заряжать электрокар из квартирыВидео

21:26

Урожай без хлопот: пять сортов огурцов, которые подойдут даже новичкамВидео

