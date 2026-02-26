"Помогал выживать всем": внезапно умер народный артист Украины

Роман Кофман не дожил до своего 90-летия несколько месяцев.

Роман Кофман умер / коллаж: Главред, фото: facebook.com/philukr, pixabay.com/

Стало известно о смерти Романа Кофмана

Чем он занимался

Украинский выдающийся дирижер Роман Кофман, который много лет возглавлял Национальную филармонию Украины, умер в возрасте 89 лет.

Печальное известие сообщили коллеги артиста вчера, 25 февраля.

"Мир потерял не только гениального музыканта, но и великого гуманиста, писателя и педагога. "Музыка – это способ выжить в этом мире", – часто повторял маэстро. И он помогал выживать всем нам, наполняя стены нашего Колонного зала светом высокого искусства", – сказано в сообщении.

Умер Роман Кофман / фото: скрин facebook.com/philukr

Отметим, Кофман родился 15 июня 1936 года в Киеве, он окончил Киевскую музыкальную академию по классу скрипки и по классу дирижирования. За свой творческий путь он выступал с более чем 70 оркестрами Европы, Америки и других континентов.

Роман Кофман / фото: скрин видео

С 2003 по 2008 работал на должности генерального музыкального директора Боннской оперы и руководил Бетховенским симфоническим оркестром. В 2003 году его присвоили звание народного артиста Украины.

С 2012 по 2019 артист возглавлял симфонический оркестр Национальной филармонии Украины.

