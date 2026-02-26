"Помогал выживать всем": внезапно умер народный артист Украины

Вы узнаете:
Украинский выдающийся дирижер Роман Кофман, который много лет возглавлял Национальную филармонию Украины, умер в возрасте 89 лет.
Печальное известие сообщили коллеги артиста вчера, 25 февраля.
"Мир потерял не только гениального музыканта, но и великого гуманиста, писателя и педагога. "Музыка – это способ выжить в этом мире", – часто повторял маэстро. И он помогал выживать всем нам, наполняя стены нашего Колонного зала светом высокого искусства", – сказано в сообщении.
Отметим, Кофман родился 15 июня 1936 года в Киеве, он окончил Киевскую музыкальную академию по классу скрипки и по классу дирижирования. За свой творческий путь он выступал с более чем 70 оркестрами Европы, Америки и других континентов.
С 2003 по 2008 работал на должности генерального музыкального директора Боннской оперы и руководил Бетховенским симфоническим оркестром. В 2003 году его присвоили звание народного артиста Украины.
С 2012 по 2019 артист возглавлял симфонический оркестр Национальной филармонии Украины.
