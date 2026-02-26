Укр
Читать на украинском
  Новости
  Stars

"Легче не становится": от чего слегла Санта Димопулос

Анна Подгорная
26 февраля 2026, 01:30
Димопулос в социальных сетях жалуется на плохое самочувствие.
Санта Димопулос
Санта Димопулос сейчас - что произошло со светской львицей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Вкратце:

  • Санта Димопулос рассказала о плохом самочувствии
  • Ей пришлось обратиться за медицинской помощью

Светская львица Санта Димопулос отправилась на отдых на Бали. Но отпуск не задался с самого начала - самочувствие Санты резко ухудшилось, симптомы не исчезали и ей потребовалась помощь врачей.

Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram. По прибытию Димопулос столкнулась со слабостью, головокружением, тошнотой и другими неприятными симптомами неизвестной болезни.

видео дня

Прибывший по вызову врач поставил Санте капельницу. "Целый день слабость, головокружение, тошнота, обезвоживание, боль в животе и полное отсутствие аппетита. Вызвала врача, потому что легче не становится. Подхватила что-то на Бали", - пожаловалась она.

Санта Димопулос
Санта Димопулос сейчас - что произошло со светской львицей / фото: instagram.com/santadimopulos

Ранее Главред рассказывал о новой любви Валерия Харчишина. Лидер группы Друга Ріка признался, что у него появился особенный человек, который дарит ему ощущение дома.

Также бывшая жена Потапа, музыкальный продюсер Ирина Горовая, публично рассказала об отношениях с ним. Она делит с музыкантом опеку над их общим сыном-подростком.

Читайте также:

О персоне: Санта Димопулос

Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом.

Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве.

Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Санта Димопулос новости шоу бизнеса
По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом
