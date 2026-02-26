"Легче не становится": от чего слегла Санта Димопулос

Вкратце:
- Санта Димопулос рассказала о плохом самочувствии
- Ей пришлось обратиться за медицинской помощью
Светская львица Санта Димопулос отправилась на отдых на Бали. Но отпуск не задался с самого начала - самочувствие Санты резко ухудшилось, симптомы не исчезали и ей потребовалась помощь врачей.
Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram. По прибытию Димопулос столкнулась со слабостью, головокружением, тошнотой и другими неприятными симптомами неизвестной болезни.
Прибывший по вызову врач поставил Санте капельницу. "Целый день слабость, головокружение, тошнота, обезвоживание, боль в животе и полное отсутствие аппетита. Вызвала врача, потому что легче не становится. Подхватила что-то на Бали", - пожаловалась она.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о новой любви Валерия Харчишина. Лидер группы Друга Ріка признался, что у него появился особенный человек, который дарит ему ощущение дома.
Также бывшая жена Потапа, музыкальный продюсер Ирина Горовая, публично рассказала об отношениях с ним. Она делит с музыкантом опеку над их общим сыном-подростком.
Читайте также:
- В мечтах об отцовстве: жена Козловского показала фото из роддома
- Елена Кравец показала дочку-красавицу
- Ольга Сумская сделала публичное признание: "Я не могу"
О персоне: Санта Димопулос
Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом.
Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве.
Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред