Елена Кравец показала дочку-красавицу

Кратко:
- По какому поводу актриса показала дочь
- Что она написала
Украинская актриса Елена Кравец, которая в конце ноября 2025 года спровоцировала слухи о разводе с мужем после 23 лет в браке, показала свою красавицу-дочь.
Соответствующим фото она поделилась на своей странице в Instagram.
"Этот день для меня всегда – сначала твой день рождения, моя маленькая курочка! 23! Просматриваю твои фото и не верю, что ты моя! Спасибо, что выбрала нас с папой! Люблю бесконечно! Я всегда рядом и всегда за тебя", - написала звезда.
Она также поделилась фотографиями в разное время, периоды взросления своей дочери. На одних фото - это совсем маленькая малышка, в другое время - красивая молодая женщина.
Ранее Главред рассказывал, что Голливудская актриса Хэлли Берри рассказала об одной вещи, ради которой она отказывается притворяться.
Ранее также стало известно о том, что дочь популярного американского актера Мартина Шорта, Кэтрин, скончалась в понедельник, предположительно, совершив самоубийство. Ей было 42 года.
О персоне: Елена Кравец
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
