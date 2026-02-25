Елена Кравец показала дочку-красавицу

Украинская актриса показала, как за 23 года изменилась и выросла ее старшая дочь.

https://stars.glavred.info/elena-kravec-pokazala-dochku-krasavicu-10744037.html Ссылка скопирована

Елена Кравец показала красавицу-дочь / коллаж: Главред, скрин из видео

Кратко:

По какому поводу актриса показала дочь

Что она написала

Украинская актриса Елена Кравец, которая в конце ноября 2025 года спровоцировала слухи о разводе с мужем после 23 лет в браке, показала свою красавицу-дочь.

Соответствующим фото она поделилась на своей странице в Instagram.

видео дня

Елена Кравец поздравила дочь с днем рождения / Фото Instagram/lennykravets

"Этот день для меня всегда – сначала твой день рождения, моя маленькая курочка! 23! Просматриваю твои фото и не верю, что ты моя! Спасибо, что выбрала нас с папой! Люблю бесконечно! Я всегда рядом и всегда за тебя", - написала звезда.

Елена Кравец поздравила дочь с днем рождения / Фото Instagram/lennykravets

Она также поделилась фотографиями в разное время, периоды взросления своей дочери. На одних фото - это совсем маленькая малышка, в другое время - красивая молодая женщина.

Елена Кравец поздравила дочь с днем рождения / Фото Instagram/lennykravets

Елена Кравец поздравила дочь с днем рождения / Фото Instagram/lennykravets

Елена Кравец поздравила дочь с днем рождения / Фото Instagram/lennykravets

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что Голливудская актриса Хэлли Берри рассказала об одной вещи, ради которой она отказывается притворяться.

Ранее также стало известно о том, что дочь популярного американского актера Мартина Шорта, Кэтрин, скончалась в понедельник, предположительно, совершив самоубийство. Ей было 42 года.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Елена Кравец Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред