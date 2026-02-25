"Мне больно": Melovin открылся после разрыва с женихом-военным

Кратко:
- Melovin обручился с Петром Злотей, но позже пара разорвала помолвку
- Артист рассказал, что чувствует теперь
14 февраля украинский певец Melovin сообщил о разрыве помолвки с военным парамедиком Петром Злотей, которая состоялась ранее, в конце ноября 2025 года. Оба партнера в своих заявлениях отмечали, что расставание произошло с взаимным уважением.
Почти две недели понадобилось Меловину, чтобы собраться с мыслями и все же прокомментировать ситуацию с Петром. О своих чувствах артист рассказал в Instagram.
"Мы не вместе. И это точка, поставленная без лишних эффектов - четко и честно. ... Петр - человек чести, человек, который спасает жизни. Все, что пытаются на него вылить, не имеет ничего общего с реальностью. Иногда уважение - это самая громкая форма тишины. Наше расставание еще болит... Я не умею жить под давлением. Я умею чувствовать - глубоко, безоговорочно, до дрожи, до правды. Любовь не всегда уходит тихо. Иногда она обрывается, как нота, которая зависла в воздухе. Оставляет след, которые еще долго отзывается внутри. Мне и больно, и в то же время я благодарен за все, что было настоящим. Мне нужно время, чтобы отпустить боль и сохранить свет", - написал Мэл в своем блоге.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что сын Анны Кошмал попал в больницу. Украинская актриса опубликовала фото семилетнего мальчика, который получил травму.
Также актриса Настя Короткая призналась, как объясняла развод детям. Она и шоумен Андрей Бедняков, с которым у нее дочь и сын, расстались осенью 2024 года после 10 лет официального брака.
Читайте также:
- Решение принято: Руслана Лыжичко уезжает в Германию, причина
- "Он не вернулся": у украинской певицы пропал без вести дядя-военный
- В мечтах об отцовстве: жена Козловского показала фото из роддома
О персоне: Меловин
MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред