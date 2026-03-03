Козловский откровенно заговорил о пережитом в армии: "Тупая дедовщина"

Певец признался, с чем столкнулся во время службы.

https://stars.glavred.info/kozlovskiy-otkrovenno-zagovoril-o-perezhitom-v-armii-tupaya-dedovshchina-10745540.html Ссылка скопирована

Виталий Козловский в армии / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виталий Козловский

Вы узнаете:

Что произошло с Виталием Козловским в армии

Как он столкнулся с дедовщиной

Известный украинский певец Виталий Козловский откровенно рассказал о неприятных эпизодах своей службы в ВСУ. Артист признался в интервью "Тур зірками", что после мобилизации у него был кардинально разный опыт.

По словам Козловского, он шел в армию с принципом уважения к каждому человеку и получал такое же отношение в ответ, когда его окружали добровольцы.

видео дня

"Ко мне относились с уважением, потому что я шел туда сам с уважением к людям. И, наверное, я еще застал то время, когда люди сами шли добровольцами на службу", — поделился певец.

Виталий Козловский ВСУ / фото: instagram.com, Виталий Козловский

Но ситуация изменилась, когда Виталий вернулся в Киев. Артиста перевели в президентский оркестр, где он впервые столкнулся с дедовщиной. Как признался исполнитель, конфликт произошел на почве недоразумения.

"Но самую большую ерунду я переживал здесь (в Киеве — прим. ред.), когда полгода был в президентском оркестре. Там была тупая дедовщина и просто тупость со стороны дирижера, управленца того места, где я был", — рассказал исполнитель.

Виталий Козловский сейчас / фото: instagram.com, Виталий Козловский

Виталий также отметил, что не жаловался на условия службы, поскольку понимал, что армия не будет легкой прогулкой.

"Если говорить о самой военной службе, меня все устраивало. Да, конечно, я понимал, что иду не в лагерь на отдых, а иду на службу. Там уже решаю вопросы и задачи ставлю не я, а ставят мне", — подытожил Козловский.

Инфографика, Козловский / Инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская удивила признанием о том, что Виталий Борисюк никогда не делал ей официального предложения руки и сердца. Актриса вспомнила начало их романа, когда она была еще "совсем юной", и отметила, что сама сделала решающий шаг.

Также MamaRika вместе с сыном застряла в Дубае из-за закрытия воздушного пространства. К невозможности вернуться домой добавились проблемы со здоровьем — артистка с ребенком серьезно отравились, что сделало их пребывание в ОАЭ настоящим испытанием.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред