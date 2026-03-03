"Весной ломать": известная актриса показала посиневшую конечность

Вы узнаете:
- Анастасия Цимбалару получила травму мизинца
- Как певица отреагировала на произошедшее
Известная украинская актриса Анастасия Цимбалару рассказала поклонникам о том, что получила травму. Знаменитость показала в Instagram посиневший палец и раскрыла, что с ней произошло.
Как оказалось, актриса сломала мизинец. Пальцы стали настоящим "слабым местом" для Цимбалару — это уже второй перелом за короткое время. Ранее звезда фильма "Батьківські збори" и сериала "Жіночий лікар" уже ломала мизинец на другой ноге.
"Есть у меня одна традиция - весной ломать себе мизинцы. В прошлом году правой ноги, в этом году - левой. Для баланса, так сказать", — написала Анастасия.
Знаменитость не уточнила, как именно травмировалась, но решила сохранять позитив и не расстраиваться из-за такой мелочи.
"Когда я просила стабильности в своей жизни, я имела в виду нечто другое", — пошутила Цимбалару.
Анастасия Цимбалару - украинская актриса кино и театра. Известна ролями в сериалах "Жіночий лікар.Нове життя" и "Папік". Во время полномасштабной войны в Украине проводит актерские аукционы, стала идейными вдохновителем гражданской благотворительной платформы ActLots, которая собирает средства на нужды ВСУ.
